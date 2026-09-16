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L'espansione internazionale supera notevolmente le operazioni di M&A in termini di oneri legali e di conformità, secondo uno studio condotto da CSC

L'espansione internazionale sta creando oneri legali e di conformità molto più significativi rispetto alle operazioni di fusione e acquisizione, con quasi tre quarti (74%) dei professionisti internazionali che menzionano l'ingresso sul mercato o l'espansione internazionale come un onere principale, rispetto al solo 28% per le transazioni di M&A, secondo un nuovo studio condotto da CSC , il principale fornitore globale di soluzioni amministrative e di conformità per le aziende.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CDR Consultancy
Amber Liu | Hassan Ali
csc@cdrconsultancy.com

CSC
Katie Scott-Kurti
Head of Brand and Communications | Marketing
katie.scottkurti@cscglobal.com
CSC - Redazione



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