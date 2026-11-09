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Le aziende specializzate in semiconduttori seguono un approccio più rigido agli investimenti nell'AI, ma misurare i rendimenti rimane una sfida

HTEC, l'azienda leader globale nella tecnologia e nell'ingegneria dell'AI, oggi ha pubblicato il suo studio sul settore dei semiconduttori, secondo il quale il settore è relativamente all'avanguardia nell'adozione dell'AI, ma si trova davanti una sfida più complessa: provare che i progressi tecnici si traducono in un concreto valore aziendale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261109790300/it/

HTEC, the global AI technology and engineering leader, today released its research on the semiconductor sector, which reveals that the sector is relatively advanced in adopting AI but faces a more difficult challenge: proving that technical improvements translate into measurable business value.

HTEC, the global AI technology and engineering leader, today released its research on the semiconductor sector, which reveals that the sector is relatively advanced in adopting AI but faces a more difficult challenge: proving that technical improvements translate into measurable business value.

Quasi la metà (48%) degli intervistati nel settore dei semiconduttori descrive la propria organizzazione come in fase di ampliamento dell'AI o già nativa per l'AI, rispetto al 44% dell'intero campione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Alex Rumble
Direttore del Marketing, HTEC
alex.rumble@htecgroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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