Una cittadella sanitaria per i profughi in via Morelli: l'idea

Nella parrocchia delle Sante Capitanio e Gerosa, a un passo dalla Questura, si sta facendo tutto il possibile e anche di più. Ma - inutile negarlo - gli spazi a disposizione non basteranno purtroppo ancora per molto. Soprattutto, non basteranno ad ammortizzare in sicurezza la mole di lavoro e di documenti da compilare in vista della seconda parte dell’esodo. Una fuga dalla guerra incessante quella che sta affrontando - dopo giorni interi di cammino e di attese - il popolo ucraino, una lunga e straziante marcia di donne, bambini e anziani che si prospetta nei prossimi giorni ancora più dirompente rispetto ai numeri attuali. Anche verso Brescia.

Per questo serve una sorta di «front office» dell’accoglienza per chi scappa dall’inferno dei bombardamenti che l’Ucraina e il suo popolo stanno subendo, un polo che possa essere individuato come punto di riferimento oltre che come approdo sicuro. A proporlo è la Regione Lombardia per voce dell’assessore Fabio Rolfi, che - dopo il sopralluogo tra i volontari - lancia la proposta all’intero «sistema Brescia».

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it