Riaprono i seggi dalle 7 alle 15, poi lo spoglio del referendum

Il voto per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e per le Amministrative in 8 Comuni bresciani proseguirà anche oggi tra le 7 e le 15.

Una volta chiusi i seggi inizieranno le operazioni di scrutinio del referendum. Dopo lo spoglio delle schede per il referendum, nelle 7 Regioni (Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia) si procederà ai conteggi dei voti per le Regionali. La prima giornata di elezioni si è chiusa ieri sera alle 23 con un'affluenza per il referendum nel Bresciano del 38,7% (la media nazionale è del 39,8%): potete trovare il dettaglio sul portale elezioni.giornaledibrescia.it o consultando la mappa interattiva qui sotto.

Alle Comunali, negli 8 centri della nostra provincia coinvolti (a livello nazionale sono 957), ha votato in media il 53,52% degli aventi diritto. Lo spoglio avverrà dalle 9 di domani.

Per quanto riguarda la copertura televisiva dei risultati referendari e delle Regionali si annunciano due giorni intensi per l’informazione televisiva: Sky TG24 racconterà lo spoglio con uno speciale di quasi 30 ore «Voto 2020», in onda dalle 14.30 di oggi fino alle 20 di domani. La Rai dalle 14.55 alle 18, prevede la diretta del Tg1. Sempre alle 14.55, su Rai3, andrà in onda lo Speciale Elezioni del Tg3, mentre alle 18 su Rai2 è previsto lo Speciale Elezioni del Tg2. Su La7 dalle alle 14.15 alle 20.00 e poi dalle 21.15 in poi è in programma #maratonamentana diretto dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana. Per quanto riguarda Mediaset su Rete4 e Tgcom24 appuntamento con Nicola Porro che condurrà dalle 14.50 alle 18.50 «Quarta Repubblica-Speciale al voto» e, dalle 21.30 alle 2, il consueto appuntamento di «Quarta Repubblica».

