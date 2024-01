L'ex caserma Ottaviani si prepara a essere messa all'asta

L’interesse privato è partito a cavallo ed è tornato a piedi, infrangendo le suggestioni (che in urbanistica erano state instradate attraverso un progetto integrato d’intervento mai «timbrato» da una convenzione) per ben due volte. La prima volta con la Quadrifoglio spa (al 50% proprietà di Cassa depositi e prestiti e l’altra metà in capo alla veneta Partecipazioni immobiliari srl), società oggi in liquidazione. La seconda volta con il fondo trentino Heliopolis: dopo anni di tormenti, anche i trentini hanno infine scandito un «no, grazie».

Lo spazio al centro dei riflettori si chiama ex caserma Ottaviani e ha i cancelli chiusi dal 1992: sta in via Tartaglia, a pochi metri da stazione ferroviaria, centro storico, trasporti pubblici (la metropolitana dista solo qualche metro e la futura linea del tram sfiocca di lì a pochi passi), autostrada e tangenziale. Il gigantesco quadrilatero (54mila metri quadrati) situato in una delle zone più strategiche della città, ora si prepara a essere messo all’asta a un prezzo che potrebbe fare gola a molti: stando a più indiscrezioni, l’ex caserma finirà infatti sul mercato a partire da 2,5 milioni di euro.

