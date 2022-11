Risiko delle caserme, il piano: «Alla Randaccio la sede dell’Agenzia delle Entrate»

La Randaccio potrebbe presto seguire il «modello» Papa. Come la gigantesca area tra via Franchi e via Oberdan, anche l’ex caserma di via Lupi di Toscana potrebbe infatti essere recuperata dal Demanio e diventare sede di funzioni statali ora ospitate in immobili in affitto. Se la Papa diventerà una sorta di «cittadella dei servizi», concentrando lì le sedi di Motorizzazione, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, la Randaccio diventerà la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate che, negli ultimi anni, ha traslocato più volte, fino all’approdo in via Sorbanella. Ora l’ipotesi progettuale è un ritorno in centro storico.

