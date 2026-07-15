Un maxi data center da 120 MW a Travagliato: scoppia il caso politico

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

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Il data center avrebbe una potenza di 120 megawatt

L’opposizione lamenta ritardi nell’affrontare l’argomento. Pasinetti: «Non siamo né favorevoli, né contrari». Martedì il tema verrà affrontato in Consiglio comunale

Brescia e Hinterland

Spunti e suggerimenti pratici ispirati a filosofi antichi e studiosi contemporanei.

Storia, arte e itinerari in Italia. Lungo le vie dei cavalieri rossocrociati attraverso le varie regioni.

I titolari di Richiedei e Il Laccio, storici calzaturifici a Brescia, hanno puntato su Evoluzione Imprese: «Siamo la prova che la giovane ETM è vincente»