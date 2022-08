Camera uninominale, il collegio di Desenzano: numeri e candidati

Quarantasei comuni nei quali abitano 385mila bresciani. È il collegio uninominale «Lombardia 3 - U05» per la Camera. Un quadro geografico che si sviluppa «coast to coast» dal Basso Garda all’Oglio, dal confine veronese di Sirmione a quello bergamasco di Palazzolo, abbracciando un’ampia fetta di Bassa Bresciana.

Tra i centri più popolosi troviamo Desenzano con 29mila abitanti e Montichiari di 26mila, una nutrita pattuglia di paesi che navigano attorno ai 19mila (Chiari, Ghedi, Palazzolo, Rovato) e poi una raffica di centri più piccoli (il meno popoloso è Villachiara, con 1.351 abitanti secondo la rilevazione effettuata dall’Istat meno di un anno fa).

Un collegio «orizzontale», quindi, che presenta molti degli aspetti (e dei nodi) che intrecciano il territorio bresciano: la presenza di centri medio-grandi con nuclei molto piccoli, aree votate al turismo e reti manifatturiere, infrastrutture di respiro internazionale e un reticolo di piccole strade comunali, straordinarie risorse culturali e paesaggistiche e diffuse emergenze ambientali...

Il meccanismo elettorale del collegio uninominale (qui l'approfondimento sul Rosatellum) è crudelmente semplice: viene eletto chi ottiene un voto più degli altri. Questo non toglie certo interesse al confronto fra candidati. A sostegno del quale il GdB dà spazio con approfondimenti monografici (uno per ogni collegio uninominale) individuando in ogni area i quattro esponenti delle coalizioni o dei partiti che molti i sondaggi di questi giorni indicano come ai primi posti.

I candidati

Candidato del centrodestra è Giangiacomo Calovini. Esponente di Fratelli d’Italia, studi in scienze politiche con indirizzo internazionale, cultore della materia in università, collaboratore parlamentare al Senato e consulente per aziende. Il centrosinistra punta invece su Donatella Albini. Medico, volontaria in progetti di accoglienza profughi, cosigliiere comunale in città dal 2008, in Loggia ha la delega ai temi della sanità.

Il Movimento 5 Stelle sostiene Teresa Tamborino. Manager in una società finanziaria e si occupa di composizione di crisi aziendali. È iscritta al movimento dal 2013. L’allaeanza fra Azione e Italia Viva ha invece, nel collegio, il volto di Monica Lippa. Avvocato, titolare di uno studio professionale, presta assistenza legale specialistica in materia di protezione dei dati personali, diritto societario. Dal 2017 è stata militante del Pd, dal 2019 è entrata in Azione per cui si occupa di sanità.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it