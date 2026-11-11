Legna e pellet contro il caro energia, ma a pagare è la qualità dell’aria

Il crepitio del caminetto acceso, la coperta sul divano, il caldo che riempie la stanza: niente fa più inverno. Soprattutto in montagna, è il tepore del fuoco ad avvolgere la casa e anche le stufe diventano protagoniste del focolare domestico. Una presenza familiare, ma anche una scelta economica: tra i rincari dell’energia e la necessità di far quadrare i conti, legna e pellet restano un’alternativa conveniente al gas. A maggior ragione per chi, questo combustibile può recuperarlo praticamente fuori dalla porta di casa.
Un calore piacevole ed economico, che nasconde però un prezzo non conteggiato in bolletta. Un caro prezzo che finisce nell’aria, sotto forma di polveri sottili. E poi, naturalmente, nei nostri polmoni.
Secondo Inemar 2023 (l’Inventario delle emissioni in aria) il 57,8% delle emissioni di Pm2,5 primario nel Bresciano deriva infatti dalla combustione di legna e simili nel settore non industriale. Parliamo di circa 1.347 tonnellate all’anno, sulle 2.330 complessivamente stimate in provincia.
Una percentuale notevole, se si pensa che nel catasto regionale degli impianti termici Curit i generatori a biomassa sono solo l’8% dei 581mila apparecchi censiti per il riscaldamento residenziale nella nostra provincia.
Due precisazioni sono a questo punto doverose. La prima: gli apparecchi registrati non sono necessariamente tutti ancora in funzione. La seconda: quel 57,8% riguarda il particolato emesso direttamente dalle fonti, non la percentuale di polveri che respiriamo. Nell’aria, infatti, al Pm2,5 primario si aggiunge quello che si forma attraverso reazioni chimiche tra altre sostanze.
Piccole particelle
Quando parliamo di qualità dell’aria, siamo abituati a leggere soprattutto i bollettini sul Pm10, a pesare le concentrazioni e a contare i giorni di superamento dei limiti. Ma le particelle più piccole, come appunto il Pm 2,5, meritano altrettanta attenzione. «Più la frazione granulometrica è fine e più il particolato penetra a fondo nell’albero respiratorio», spiega Giacomo Alessandro Gerosa, professore di Fisica del sistema Terra all’Università Cattolica di Brescia. Le dimensioni insomma contano: le particelle più minute riescono a raggiungere gli alveoli e quelle generate dalla combustione possono veicolare sostanze tossiche, tra cui alcuni idrocarburi policiclici aromatici.
Quella che vediamo nelle mappe è una fotografia della media, ma nelle diverse stagioni le concentrazioni cambiano.
Il problema, per le Pm 2,5 cresce proprio nei mesi freddi, quando alle emissioni del traffico e delle altre attività si sommano quelle del riscaldamento. La legna continua però a godere di una buona reputazione, ed è facile capire perché: è naturale, viene dai boschi, accompagna da sempre la vita delle famiglie. È difficile associarla all’inquinamento, eppure è un risvolto da non sottovalutare.
«Siamo abituati a considerare la legna un prodotto naturale e, come tale, non ci viene nemmeno in mente che possa inquinare - osserva Gerosa -. Invece purtroppo la combustione della legna ha questa antipatica proprietà di emettere Pm in grandissime quantità. È una cosa che ai più sfugge».
Il paradosso delle valli
La distribuzione degli impianti termici racconta quanto l’abitudine di usare legna o pellet sia radicata nelle zone montane. A Brescia città i generatori a biomassa sono il 3,8% di quelli selezionati nel catasto. A Vezza d’Oglio arrivano al 31,3%, a Pertica Bassa al 28,6%, a Temù al 28,4%. Non significa che una famiglia su tre si riscaldi a legna o pellet: il censimento conta gli apparecchi, non le abitazioni né il loro utilizzo. La differenza tra territori, però, è evidente.
Le valli, nella geografia della qualità dell’aria, sono generalmente considerate più salubri della pianura. Meno traffico, meno attività produttive, una maggiore distanza dai luoghi in cui gli inquinanti si accumulano. Ma che cosa succede d’inverno, quando si accendono le stufe?
«Bisogna verificare i fattori locali», premette Gerosa. Nei fondovalle le inversioni termiche possono trattenere gli inquinanti vicino al suolo, impedendone la dispersione. Una situazione che può durare anche diversi giorni. Così «l’esposizione a questo particolato diventa elevata anche se uno abita in una zona remota o in montagna».
Non basta dunque la distanza dalla città a garantire aria pulita. Contano la conformazione della valle, il vento, le condizioni atmosferiche. E conta dove si misura: le centraline non descrivono ogni singola situazione locale, per come sono distribuite e per quante se ne trovano sul territorio.
La media annuale resta quindi sì un riferimento, ma da sola non racconta tutto. Può tenere insieme stagioni molto diverse e rendere meno visibili gli episodi invernali. Questo non autorizza a dire che nelle valli si respiri peggio che in pianura, ma dice che esiste un fenomeno da osservare più da vicino.
Le ricerche sul territorio
Gerosa lo ha studiato nell’ambito di Bb-Clean, il progetto europeo dedicato all’impatto della combustione domestica di biomassa nelle regioni alpine coordinato dall’Università Cattolica. Tra le località monitorate c’era proprio Vezza d’Oglio.
La scelta, spiega il professore, dipendeva dalla conformazione della valle e dalla possibilità di organizzare le misurazioni con il supporto del territorio. L’obiettivo era seguire il destino degli inquinanti: capire se si depositassero, si disperdessero oppure rimanessero intrappolati. Quella valle era «paradigmatica di come si poteva comportare una valle alpina».
Un’altra area di studio era la valle del Chiese, sopra il Caffaro, con caratteristiche differenti e influenzata dalle brezze del lago. «I risultati sono stati molto diversi», ricorda il professore. Perché conoscere le quantità emesse è necessario, ma per capire che cosa respira chi abita in un luogo bisogna sapere anche dove quelle sostanze vanno a finire.
Il peso delle biomasse emerge anche dalle campagne condotte da Arpa nel corso dell’ultimo decennio, come ha sintetizzato Guido Lanzani, aria e supporto political decision maker di Arpa Lombardia. A Brescia, al Villaggio Sereno, le misurazioni del 2018-2019 attribuivano alla loro combustione il 14% del Pm10 analizzato, con una quota del 17% in inverno. Nella bassa Valcamonica, durante una campagna del 2013-2014, il contributo invernale superava in alcuni siti il 50%. Sono fotografie di luoghi e periodi precisi, non percentuali da trasferire alla situazione attuale. Più recente è lo studio del 2024-2025 nel Bacino del Marmo e del Calcare industriale: nei siti esaminati il contributo medio della biomassa al Pm10 è stato stimato intorno al 16%.
I conti delle famiglie
Resta, in questo contesto, la necessità di scaldare casa in tempi in cui il potere d’acquisto è fermo al palo e bisogna fare continuamente i conti col caro energia. Che ha toccato anche il pellet: secondo i dati Aiel ripresi da Altroconsumo, a settembre un sacco da 15 chili costava mediamente 7,61 euro, il 34,2% in più rispetto a un anno prima.
Eppure il confronto tra combustibili continua a premiarlo. Per un megawattora di energia contenuta nel combustibile, la spesa è di circa 106 euro per il pellet, 163 per il gas naturale e 205 per il gasolio da riscaldamento. La legna si ferma a circa 65 euro. Non è il conto finale del riscaldamento, che dipende anche dal rendimento dell’impianto, dalla manutenzione e dall’abitazione. Ma aiuta a capire le scelte delle famiglie.
Significa che le stufe andrebbero abbandonate? «Assolutamente no», risponde Gerosa. Gli apparecchi più recenti hanno migliorato efficienza e prestazioni ambientali. E tra una stufa a pellet e una a legna possono esserci differenze rilevanti: «Quelle a pellet emettono anche decine di volte di meno». Molto dipende, naturalmente, dall’apparecchio utilizzato.
Sul caminetto aperto, invece, il giudizio è netto. «È uno spreco energetico, è inefficiente e ahimè è praticamente una ciminiera dal punto di vista delle emissioni del Pm».
Il metano, nel confronto sul particolato, resta più pulito. «Inquina veramente molto meno del pellet», sottolinea Gerosa. È però un combustibile fossile, mentre la legna restituisce all’atmosfera carbonio assorbito dagli alberi durante la crescita. Una differenza che non basta, da sola, a rendere neutro l’intero bilancio climatico delle biomasse: contano anche la gestione dei boschi, i tempi di ricrescita e la filiera.
Le regole e le abitudini
Per contenere le emissioni, la Lombardia ha introdotto limitazioni all’utilizzo degli apparecchi più inquinanti. Dal 2020, salvo deroghe, non si possono usare generatori a zero, una o due stelle; per le nuove installazioni è richiesta almeno la classe quattro stelle. Si aggiungono requisiti più severi per alcuni impianti e condizioni specifiche sotto i 300 metri di altitudine. Quella quota, però, non segna un divieto generalizzato di utilizzare legna o pellet.
Anche in città, del resto, il riscaldamento a biomassa è presente: a Brescia il catasto registra oltre duemila generatori. Un dato che non dimostra irregolarità e ricorda quanto il tema riguardi anche chi abita lontano dalle valli.
Demonizzare però non serve. Semmai, come in molti altri ambiti, è utile essere più formati e preparati. «In Trentino – ricorda Gerosa – insegnano come accendere il fuoco. Un’operazione apparentemente banale, che può incidere sulle emissioni proprio nella fase iniziale della combustione. Viene istintivo accendere un fuoco da sotto – osserva -. Accenderlo dall’alto, invece, può ridurre sensibilmente le polveri prodotte all’avvio. Servono poi combustibile di qualità e manutenzione regolare».
Inoltre, ricorda il professore, «per ridurre il carico emissivo degli impianti a biomassa è necessaria una pulizia costante, per questo in zone come appunto il Trentino il ruolo dello spazzacamino è centrale».
Sono accorgimenti concreti, che riguardano il modo di scaldare le nostre case. Perché il calore resta dentro, ma quello che esce dalla canna fumaria finisce nei polmoni di tutti.