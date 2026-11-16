Dalla Regione 4,7 milioni per rimuovere rifiuti a Fiesse e Seniga

Quasi 4,7 milioni di euro per gli interventi di rimozione dei rifiuti in due siti della provincia di Brescia. È la somma destinata dalla Regione Lombardia ai Comuni di Fiesse e Seniga nell'ambito di un piano di finanziamenti per la gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione.
La quota più consistente, pari a 3.806.844 euro (il più consistente su scala regionale), è destinata al Comune di Fiesse, per il terzo lotto di interventi nell'area delle ex Cave Rocca. A Seniga arriveranno invece 883.766 euro per le operazioni previste lungo l'argine della sponda sinistra del fiume Oglio. Complessivamente, per i due siti bresciani sono stati stanziati 4.690.610 euro.
In Regione
I finanziamenti rientrano in un pacchetto di due delibere approvate dalla Giunta lombarda, per un valore complessivo superiore a 12,9 milioni di euro. Di questi, poco più di 12 milioni sono destinati alla rimozione dei rifiuti in sei Comuni delle province di Brescia, Pavia e Lodi. Altri 858mila euro serviranno invece a finanziare interventi in due discariche dismesse nelle province di Cremona e Varese.
Le risorse fanno parte del «Programma di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l'anno 2026». I contributi saranno utilizzati dagli enti locali per prevenire i rischi di inquinamento ambientale e affrontare situazioni legate alla presenza di rifiuti, comprese quelle derivanti da attività non autorizzate o discariche abusive.
«Con questi fondi non vogliamo lasciare soli i singoli Comuni che altrimenti dovrebbero farsi carico di gestire interventi particolarmente complessi e costosi» ha dichiarato l'assessore regionale Giorgio Maione, sottolineando l'obiettivo di sostenere la messa in sicurezza delle aree interessate.