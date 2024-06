Ex Metalli Capra, la bonifica s’avvicina: avviata la procedura della gara d’appalto

La bonifica della discarica ex Raffineria Metalli Capra sarà presto realtà. La scorsa settimana, infatti, è stata avviata la procedura di gara per assegnare i lavori per la messa in sicurezza permanente (Misp) dell’area inquinata, per un importo di quasi 9 milioni di euro.

Sono state inviate lettere di invito ad una decina di aziende di primaria competenza del settore, il 15 luglio scadrà il termine per far pervenire le offerte. Si punta a concludere la procedura di aggiudicazione entro il prossimo mese di settembre.

Soddisfazione

«Stiamo per raggiungere un risultato importantissimo» osserva Fabio Cambielli, direttore generale di Arpa Lombardia, che ricorda il complicato lavoro di squadra che le istituzioni bresciane hanno messo in campo con la regia del Prefetto e la determinazione del sindaco di Capriano. «Un plauso - aggiunge - va al dipartimento Arpa di Brescia per aver costantemente monitorato negli anni la discarica prevenendo le situazioni più critiche, unitamente alla curatela del fallimento che ha mantenuto fede alla parola data».

Dal canto suo il sindaco di Capriano, Stefano Sala, esprime «soddisfazione e soprattutto gratitudine. Questo è un intervento che la comunità attende da più di trent’anni. Abbiamo raggiunto uno degli obbiettivi prefissati fin dal primo giorno del nostro mandato elettorale. Sono orgoglioso perché sto riconsegnando ai miei cittadini la serenità che mancava da anni: un territorio salubre e sicuro credo sia la priorità massima.

Insomma, a questo punto possiamo dirlo: obbiettivo raggiunto e per questo, oltre al direttore generale di Arpa Fabio Cambielli e all’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione, il grazie di Capriano va al prefetto Maria Rosaria Laganà, e in modo particolare alle vice prefetto Anna Chiti Batelli e alla dottoressa Anna Frizzante, e a tutti gli enti che hanno collaborato».

Soddisfazione anche dall’assessore regionale all’Ambiente, Giorgio Maione: «Procediamo spediti per partire quanto prima con la bonifica. Questo dimostra come il lavoro di squadra territoriale porti sempre a risultati positivi. In Lombardia stiamo sbloccando opere ambientali attese da decenni. Anche su Capriano del Colle il sistema regionale è stato fortemente protagonista per dare una risposta concreta ai cittadini».