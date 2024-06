Caffaro, Maione avvia il piano aree agricole. E su Vallosa chiama Roma: «Servono fondi»

Il Consorzio Oglio Mella realizzerà il progetto sui 30 ettari entro la primavera. Chiesti anche i primi 20 milioni di euro per la discarica di Passirano

Una veduta aerea del Sito Caffaro - © www.giornaledibrescia.it

Quello dei cittadini che hanno subito sulle proprie spalle (e nei propri portafogli) i danni dell’inquinamento della vecchia Caffaro Chimica è un capitolo rimasto «sigillato» (e dimenticato) per 23 anni. E ora, grazie anche alla complicità di un «effetto collaterale» che la bonifica dell’area di via Nullo avrebbe potuto lasciare in eredità, la questione aree agricole non solo è sui tavoli istituzionali, ma è al centro di un progetto concreto munito di fondi e di una regia ben definita. Effetti c