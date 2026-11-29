In quanto risorsa è possibile attribuire al suolo un valore; o, meglio, diversi valori. L’importanza del suolo come bene economico privato è pervasiva, ma non si possono sottovalutare anche i benefici ambientali che esso porta con sé come bene comune. La difficoltà di associare un valore ecosistemico al suolo sta nel disporre di una «misura» di riferimento scientificamente valida, che sia omnicomprensiva e comprensibile ai più, mettendo anche in risalto gli effetti negativi legati al consumo del suolo.
La ricerca
È questo lo sforzo verso cui si sta orientando il lavoro del Gruppo di ricerca di Tecnica Urbanistica dell’Università di Brescia, guidato dal professor Maurizio Tira: tradurre la complessità delle valutazioni tecnico-scientifiche sulla qualità del suolo potenzialmente soggetto a trasformazione, filtrandole attraverso una chiave di lettura più accessibile a cittadini e amministratori pubblici.
L’obiettivo è di non facile realizzazione, dovendo tener conto di numerosi fattori e indicatori differenti nel campo dell’urbanistica, dell’economia, dell’agronomia, dell’idraulica e della geologia. Lo scopo finale è di fornire ai decisori politici un parametro chiaro per misurare i potenziali danni per la collettività derivanti dall’urbanizzazione di suoli liberi, aiutando a sviluppare una consapevolezza comune.
«Una maggiore cultura del suolo e del territorio e una diffusa consapevolezza nel comprendere gli aspetti negativi delle espansioni urbane potrebbero aiutare a limitare il fenomeno del consumo di suolo» dichiara la professoressa Anna Richiedei, parte del Gruppo di ricerca di UniBs. Sottolineare i molteplici valori del suolo, analizzati tramite differenti approcci, può servire a comprendere che ogni scelta urbanistica ha un prezzo, non soltanto economico, ma anche ambientale e sociale.