La sottile arte di sembrare qualunque

Che cosa sia lo starter pack è presto detto: un insieme di abitudini, oggetti, abbigliamento e modi di essere che caratterizzano alcune persone. Una sorta di kit necessario per definire l’immagine e lo stile di un personaggio tipo. L’esempio classico, per intenderci, è quello dello studente universitario fuori sede, con il freezer pieno di contenitori preparati dalla mamma, le maglie sparse dappertutto e i suoi riti scaramantici nel giorno dell’esame.
Anche la rappresentazione dei radical chic ha i suoi cliché, ai quali di recente si è aggiunta la cargo bike: una bicicletta, elettrica o muscolare, dotata di un robusto portapacchi e di seggiolini per trasportare i bambini o, più semplicemente, la spesa. Chi pensa che sia soltanto un mezzo di trasporto ecologico si sbaglia. Una bicicletta dalle dimensioni generose, con tanto di cappottina e cassone anteriore, è qualcosa di più. È una dichiarazione di appartenenza per distinguersi dalla massa e, a giudicare dal prezzo, un efficace elemento di selezione. Insomma, una scelta alternativa che non nasce all’insegna del risparmio.
Un tempo utilizzate dai garzoni per le consegne, le cargo bike oggi sono diventate oggetti di culto, al pari delle costose ciabatte tedesche in pelle scamosciata. Gli zoccoli hippy chic si amano o si odiano, soprattutto d’estate, quando il loro effetto sull’olfatto potrebbe indurre perfino Marcel Proust ad abbandonare la ricerca del tempo perduto.
Eppure, sono proprio questi gli oggetti capaci di costruire un immaginario. Sia che si tratti di un particolare capo d’abbigliamento, un cibo insolito o il mezzo di trasporto con cui scegliamo di raccontare chi siamo. Sono dettagli che contribuiscono a definire la cultura dello stile normcore: una filosofia apparentemente anticonformista che si esprime attraverso un modo di vestire volutamente ordinario.
Tornando alle biciclette, i modelli più ambiti non sono certo quelli basici, normalmente utilizzati dai boomer. Nello stile al caviale rientrano piuttosto le biciclette vintage, quelle vissute, rigorosamente di marchi italiani prestigiosi come Bianchi, Atala o Colnago. Come sempre è una questione di assetto. L’importante è trovare il modo per differenziarsi senza dare troppo nell’occhio. In definitiva, questo starter pack trova la sua massima espressione nel fingersi uomini o donne qualunque. Ma anche sembrare uno qualsiasi richiede una certa applicazione. Il dubbio resta è sempre lo stesso: si nota di più un abito cucito per la grande distribuzione o un maglioncino di cachemire tarmato?