Il GdB celebra la sua storia: «80 anni di consapevolezza civile»
Per strada ancora si sparava, ma quel titolo in prima pagina metteva nero su bianco che il peggio era alle spalle: «Brescia è libera». Il 27 aprile 1945 nasceva il Giornale di Brescia. Ottant’anni fa, molti dei quali ricaduti in quello che Eric Hobsbawm chiamò il Secolo Breve: ci sono state più trasformazioni in questo periodo storico che negli otto secoli precedenti. Un mondo in cambiamento che il Giornale di Brescia ha raccontato passo dopo passo e ha vissuto anche sulla propria pelle: lo stesso quotidiano che un tempo si faceva con la linotype oggi si fa con il digitale. «Otto decenni durante i quali il Giornale di Brescia si è trasformato - ha detto la nostra direttrice Nunzia Vallini -, si è evoluto nel numero di pagine e nei linguaggi, pur mantenendo fede al mandato originario: promuovere la narrazione costruttiva di una comunità in cammino, raccontare ciò che accade, aiutarne la comprensione».
Voce dei bresciani
Ecco allora che celebrare gli ottant’anni del GdB è stato molto più che un anniversario aziendale; per usare ancora le parole di Vallini, è stato «un atto di consapevolezza civile, l’omaggio a un’origine che coincide con uno dei passaggi più alti e drammatici della nostra storia, la Liberazione». Ottant’anni durante i quali il Giornale di Brescia è sempre rimasto fedele allo spirito che lo accompagna fin dal primo giorno: essere una voce dei bresciani, per i bresciani, con i bresciani. «Non si tratta solo di trasmettere notizie, ma di contribuire alla costruzione di una cittadinanza informata, partecipe e consapevole», come ha sottolineato Pierpaolo Camadini, presidente dell’Editoriale Bresciana.
Un compleanno importante celebrato anche con una mostra a palazzo Negroboni in piazza Paolo VI, dal titolo «Il Giornale di Brescia nella storia. Sguardi su Brescia e sull’Italia». Un lavoro che ha attinto al gigantesco archivio del GdB, un lavoro che ha scavato, per usare ancora le parole di Camadini, «nel mare magnum del nostro archivio».
- L'archivio del Giornale di Brescia, nei sotterranei della sede di via Solferino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Perché se non avessimo allargato lo sguardo sarebbe potuto sembrare un vezzo autocelebrativo. Così ovviamente non è stato: il compleanno del GdB è diventato l’occasione per ripercorrere la storia di questi ultimi otto decenni. Una mostra che ha riscosso grandissimo successo: oltre 7mila i bresciani che l’hanno vista.
L’affetto dei lettori
Ecco alcuni messaggi lasciati dai lettori: «Splendida iniziativa, per fare memoria e non lasciarsi trascinare dal qualunquismo e dalla superficialità di un mondo sempre meno valoriale»; «Che questi splendidi ricordi, e le splendide immagini del passato, possano ispirare le menti di chi dovrà immaginare i prossimi decenni del nostro glorioso GdB»; «GdB un esempio di continuità nel tempo, cuore del sapere del nostro territorio e fonte indispensabile per la nostra cultura e per il futuro delle generazioni».
La prima redazione del Giornale di Brescia – allora organo del Comitato nazionale di Liberazione – aveva sede negli spazi medievali al pian terreno del Broletto, in via Cardinale Querini. I giornalisti lavoravano a fianco dei tipografi, sulle vecchie linotype, alcune risalenti al 1902. «Oggi abbiamo una redazione multimediale integrata: carta, web, tv, radio. Un cuore pulsante in evoluzione ma saldo nelle radici, con al centro la notizia, declinata su media diversi – ha sottolineato Vallini –. Convinti, oggi come ieri, che libertà e informazione siano connesse, inseparabili. Che l’identità e il futuro di un territorio vivano anche nelle pagine del suo giornale. Quelle di ieri, di oggi e di domani».
