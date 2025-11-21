La mostra per gli 80 anni del GdB chiude con oltre settemila visitatori

«Splendida iniziativa, per fare memoria e non lasciarsi trascinare dal qualunquismo e dalla superficialità di un mondo sempre meno valoriale». Ancora: «Che questi splendidi ricordi, e le splendide immagini del passato, possano ispirare le menti di chi dovrà immaginare i prossimi decenni del nostro glorioso GdB». E ancora: «GdB un esempio di continuità nel tempo, cuore del sapere del nostro territorio e fonte indispensabile per la nostra cultura e per il futuro delle generazioni». Si potrebbe continuare ancora molto, molto a lungo nel leggere le centinaia di messaggi lasciati da chi ha visitato la mostra per gli 80 anni del Giornale di Brescia: domenica sera alla chiusura il bilancio segnava oltre 7mila visitatori. Un successo andato oltre le aspettative, segno inequivocabile di un legame con i nostri lettori (e tutto il territorio) che resta saldissimo.

Condivisione

«Siamo ovviamente molto soddisfatti per aver intercettato un così significativo interesse da parte dei bresciani - commenta Pierpaolo Camadini, presidente dell’Editoriale Bresciana -. Siamo felici per aver potuto condividere alcuni tratti di storia delle nostre comunità, oltre che del giornale, attraverso questi ultimi ottant’anni». Ripercorre un percorso «che ci ha consentito anche di osservare i grandi cambiamenti avvenuti in questi decenni passati». Il presidente Camadini, oltre che alle migliaia di visitatori, sottolinea il ringraziamento anche a Intesa Sanpaolo che ha concesso Palazzo Negroboni di piazza Paolo VI, già sede storica del Cab. Molto contenta per il risultato anche la nostra direttrice Nunzia Vallini che getta lo sguardo verso il futuro: «Visto lo straordinario successo confido che la mostra possa essere replicata in provincia».

Ricordi

Nel suggestivo spazio, fra le altissime colonne, una scrivania conservata dagli anni Cinquanta e copie dei tavoli tipografici che arredavano gli spazi originari di redazione, i visitatori si sono divertiti a ritrovarsi e ritrovare i loro ricordi di una città che c’era e in larga parte non c’è più. Volti, edifici, negozi, palazzi, sindaci, preti, compagnie teatrali e mezzi di trasporto che si sono evoluti durante i decenni che vanno dal secondo dopoguerra ad oggi. La mostra è stata curata dallo storico Roberto Chiarini e dalla professoressa Elena Pala, l’allestimento grafico è di Ilario Furloni.

«Sguardi su Brescia e sull'Italia»: l'allestimento che racconta 80 anni di GdB - Foto NewReporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Fondamentale per realizzare la mostra nella sede di Intesa Sanpaolo per il sociale è stato il nostro archivio fotografico conservato in via Solferino, scrigno prezioso della memoria bresciana degli ultimi 80 anni, da cui Gabriele Colleoni, già vicedirettore del nostro quotidiano, ha selezionato le immagini più significative.

«Non si tratta solo di trasmettere notizie, ma di contribuire alla costruzione di una cittadinanza informata, partecipe e consapevole», ha sottolineato il presidente Camadini durante l’inaugurazione. Una storia che continua ogni giorno.