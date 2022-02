Nuove frequenze tv, domani la Valtrompia completa lo switch

Cambio di frequenze tv, avanti tutta. Dopo le prime due zone del Bresciano migrate verso la «tv del futuro», domani, lunedì 7 febbraio, toccherà alle aree di Media Valtrompia non interessate dallo switch venerdì, alla porzione più alta della stessa valle, a Lumezzane, e ad alcuni comuni compresi fra hinterland e Franciacorta: Monticelli Brusati, la fascia di Gussago adagiata nella valle di Navezze, e alcune porzioni di Ome.

La riorganizzazione delle frequenze tv, varata per il Bresciano giovedì, prevede spegnimento e riattivazione successive di ripetitori che irradiano territori non corrispondenti a confini amministrativi, ma - per ragioni intuibili - ad aree delimitate da ostacoli fisici (profili montuosi in primis).

La mappa Sei zone, sei date

Quanto a Teletutto , i telespettatori della variegata porzione di Bresciano specificata, potrebbero veder sparire il segnale dal canale 12 sin dal mattino: TT migrerà infatti al tasto 16 per rientrare così, unica tv della nostra provincia, nella decade del telecomando delle emittenti regionali, visibile in tutta Lombardia e in mezzo Piemonte, per un bacino potenziale di quasi 15 milioni di spettatori. Quando non si vedrà più Teletutto sul 12 (e solo allora) basterà risintonizzare tv o decoder. Operazione che si completa in breve dal telecomando.

La novità potrà comportare variazioni anche sulla posizione nella lista canali di altre emittenti. Informazioni e dettagli sono disponibili qui su www.giornaledibrescia.it, con tutorial e risposte ai dubbi, oltre alla mappa delle ulteriori date in cui zone del Bresciano saranno toccate dalla risintonizzazione (fino all’8 marzo). GdB e Teletutto sono pronte a assistere gli utenti che chiameranno allo 030.37901 o scriveranno a digitale@teletutto.it.

