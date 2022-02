Nuove frequenze tv, oggi al via fra Valcamonica e Sebino

Il Sebino, assieme a Media e Bassa Valcamonica, è la prima area del Bresciano interessata da una piccola grande rivoluzione. Quella della riorganizzazione delle frequenze televisive, al via oggi per la nostra provincia, dove si concluderà l’8 marzo. Una novità, disposta dal Mise, che riguarda da vicino anche Teletutto: la tv dei bresciani, infatti, passa dal tasto 12 del telecomando al 16 e divenendo al contempo visibile in tutta Lombardia.

Ma cosa accadrà in pratica nelle case degli utenti della sponda bresciana del Sebino e di parte della Valcamonica? Già dalla mattinata i telespettatori potrebbero non trovare più Teletutto sul canale 12. A questo punto dovranno risintonizzare il proprio televisore o decoder. Un’operazione semplice: sul telecomando di ogni apparecchio è presente un tasto «Menù» che dà accesso alla sezione dedicata alle varie regolazioni. A questo punto, è necessario accedere al sottomenù riservato ai canali e in questo selezionare la voce riservata alla «ricerca canali».

La mappa Sei zone, sei date

Potrebbe essere richiesto a questo punto un codice di sblocco (spesso preimpostato come 1111, 0000 o 1234...). Alla richiesta di selezione di una modalità di ricerca, andrà scelta la «ricerca automatica». Quindi il tv (o decoder) proseguirà in autonomia fino a risintonizzare le frequenze. A procedura completata Teletutto sarà visibile sul canale 16. I tecnici consigliano, qualora i ripetitori che trasmettono sulla frequenza fino ad ora in uso vengano spenti nelle prime ore del giorno, di procedere alla risintonizzazione dalla tarda mattinata quando dovrebbe essere già attivo il segnale sulle nuove frequenze.

Attenzione: la novità potrebbe non riguardare tutte le utenze, specie nelle fasce più periferiche di Sebino, Media e Bassa Valcamonica, perché alcune potrebbero essere servite da ripetitori spenti e riattivati sulle nuove frequenze in data successiva. Un’operazione che, al netto di imprevisti, si preannuncia indolore.

In caso di criticità, il GdB e Teletutto mettono a disposizione degli utenti la competenza dei propri tecnici. Per contattarli è possibile telefonare allo 03037901 o scrivere a digitale@teletutto.it. Sul sito del GdB (www.giornaledibrescia.it) sono disponibili anche domande ricorrenti e relative risposte (faq) e la mappa delle singole zone intessate dalle variazioni.

