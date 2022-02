Nuove frequenze tv oggi fra Valtrompia e Bagolino

Buona la prima. O almeno sembra, visto che non vi sono per ora segnalazioni di criticità, né da parte dei tecnici che hanno monitorato la prima giornata, né da parte degli utenti.

Parliamo della riorganizzazione delle frequenze tv, entrata nel vivo ieri per il Bresciano, con lo switch dei ripetitori che garantiscono il segnale tra Sebino e Media e Bassa Valcamonica.

Un passaggio che oggi, 4 febbraio, interessa invece Media e Alta Valtrompia assieme a Bagolino. Quanto a Teletutto, i telespettatori dei comuni dell'area citata potrebbero veder sparire il segnale dal canale 12 sin dal mattino. Un passaggio volto a consentire a TT di migrare al tasto 16 e rientrare così, unica tv bresciana, nella decade del telecomando delle emittenti regionali.

Teletutto sarà così visibile in tutta Lombardia e nel Piemonte orientale. Quando non la si vedrà più Teletutto sul 12 (e solo allora) sarà sufficiente risintonizzare tv o decoder. Operazione semplice che si completa in breve dal telecomando. Sul sito www.giornaledibrescia.it sono disponibili tutorial e risposte a molti dubbi. Pochi minuti e TT sarà visibile sul tasto 16.

La variazione interesserà anche altri canali nazionali, lombardi e locali e toccherà poi, anche le altre quattro aree in cui è ripartito l'etere del Bresciano, di qui all'8 marzo.

Tanto per i residenti delle aree coinvolte oggi quanto per i bresciani interessati nei prossimi giorni, GdB e Teletutto sono a disposizione: si può chiamare lo 03037901 o scrivere a digitale@teletutto.it.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it