Lo spettacolo del lago d'Idro imbiancato dalla neve

Scende copiosa la neve a Idro. I fiocchi stanno imbiancando il paesaggio, regalando immagini suggestive. Proprio come ci documenta il video arrivato in redazione. La neve era prevista per oggi - secondo Meteopassione.com - oltre i 300 metri. Nel pomeriggio tempo in graduale miglioramento miglioramento con cielo poco o parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi e temperature in lieve calo.

Nonostante i fiocchi bianchi riescano sempre a stupire, la neve in pianura Padana non è mai stata un evento eccezionale. Ultimamente ci siamo abituati a stagioni invernali molto avare di fiocchi, complice il progressivo aumento delle temperature, ma non sono mancati eventi degni di nota, come la nevicata del 5-6 febbraio 2015 o quella del 1° marzo 2018. Se sfogliamo le pagine della nostra serie storica, spicca il periodo compreso fra il 2008 e il 2013: sommando tutte le nevicate avvenute a Mompiano, il totale sfiora i 2 metri.

In particolare merita di essere ricordato l’inverno 2012-2013, entrato in archivio con un accumulo stagionale di ben 59 centimetri, raggiunto grazie a numerose fioccate. Un altro mondo rispetto all’inverno 2020-2021, che per ora vanta solo un paio di «spruzzate», con accumuli trascurabili. In ogni caso è troppo presto per tirare le somme: la primavera è molto lontana e solo fra un paio di mesi potremo analizzare la nevosità della stagione in corso.

