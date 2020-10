Coronavirus, morta una donna di 83 anni di Barghe

Il Bresciano risulta - sulla scorta dei numeri diffusi dalla Regione - una delle province più preservate da questa seconda ondata di coronavirus. Tuttavia, nelle scorse ore, si è verificato un nuovo decesso, che segue di tre giorni quello avvenuto a Sirmione. In questo caso, a predere la vita ieri è stata una signora di 83 anni di Barghe. L'anziana era in ospedale con patologie pregresse.

Analizzando nel dettaglio il contagio nelle scorse 24 ore nel nostro territorio, nuovi casi positivi si sono registrati in 106 comuni: la crescita in città è stata di 40 unità (portando il totale da inizio pandemia a 3.237). Per quanto riguarda l’andamento nei singoli paesi, l’incremento maggiore si registra a Carpenedolo con ben 15 casi, seguono Desenzano con 9, Chiari con 8, con 6 nuovi casi ci sono Bedizzole, Botticino e Travagliato; Castrezzato con 7.

