Salgono in Presena e sulle nevi a 3.000 metri incontrano due orsi

Due orsi. A 3.000 metri di quota, ma a pochi metri di distanza. Sono quelli che due scialpinisti, risalendo con le pelli sotto ai piedi fino alla Capanna Presena hanno incontrato tra le nevi immacolate del ghiacciaio. Le stesse sulle quali sono rimaste impresse le inconfondibili orme dei plantigradi.

Proprio seguendo queste, come documentano i video e le foto girati dai due appassionati di montagna, i due sono arrivati a riprendere gli animali: uno in particolare viene seguito durante la lunga corsa che lo porta a scendere rapidamente di quota.

Secondo quanto ricostruito,, l'uno in direzione del Madrone, l'altro invece in direzione opposta. Le riprese, diffuse via social, sono diventate rapidamente virali e a Ponte di Legno chi non le ha viste ne ha quantomeno sentito parlare.

Le immagini mostrano di certo la bellezza di un territorio impervio e magnifico. Ma al contempo documentano ancora una volta la presenza degli orsi, di certo suggestiva, ma specie alla luce delle recenti vicende di cronaca, potenzialmente foriera di rischi connessi agli incontri imprevisti con l'uomo. Circostanza che specie nei prossimi mesi, quando il disgelo consentirà di salire in quota a molti escursionisti anche in Presena, alla suggestione potrebbe succedere qualche preoccupazione.

L'orso che corre sulle nevi del Presena

