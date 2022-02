Nuove frequenze tv, oggi tocca ad Alta Valcamonica e lago d'Idro

Giro di boa completato per la piccola grande rivoluzione che riguarda la riorganizzazione delle frequenze tv, che ha preso il via nel Bresciano lo scorso 3 febbraio, e che oggi interessa la quarta delle sei zone in cui è stato ripartito il territorio bresciano. Lo switch oggi interessa i ripetitori che garantiscono il segnale tra Alta Valcamonica e lago d'Idrio.

Quanto a Teletutto, i telespettatori dei comuni delle due aree citate potrebbero veder sparire il segnale dal canale 12 sin dal mattino. Un passaggio volto a consentire a TT di migrare al tasto 16 e rientrare così, unica tv bresciana, nella decade del telecomando delle emittenti regionali. Teletutto sarà così visibile in tutta Lombardia e nel Piemonte orientale, per un bacino di utenza complessivo che passa dagli 1,5 milioni attuali a circa 15.

Quando non la si vedrà più Teletutto sul 12 (e solo allora) sarà sufficiente risintonizzare tv o decoder. Operazione semplice che si completa in breve dal telecomando. Qui sul nostro sito sono disponibili tutorial e risposte a molti dubbi (le cosiddette «faq»). Pochi minuti e TT sarà visibile sul tasto 16.

Risintonizzare il televisore, il tutorial

La variazione interesserà anche altri canali nazionali, lombardi e locali e toccherà poi, anche le altre quattro aree in cui è ripartito l'etere del Bresciano, di qui all'8 marzo: ora restano solo due zone della nostra provincia a non essere state ancora interessate dalla novità.(e al vicino comune trumplino di),(con l'esclusione di alcune fasce della parte più meridionale)

I residenti di tutti gli altri comuni, vale a dire Brescia città, l'hinterland, la Bassa e le zone residue di Basso Garda e Franciacorta, dovranno portare pazienza ancora un mese: l'ultima migrazione, infatti, è fissata per l'8 marzo.

Tanto per i residenti delle aree coinvolte oggi quanto per i bresciani interessati nei prossimi giorni, GdB e Teletutto sono a disposizione: si può chiamare lo 03037901 o scrivere a digitale@teletutto.it.

