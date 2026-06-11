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All’Unicatt di Brescia arriva il Nobel per l’Economia James J. Heckman

Il Premio, condiviso con Daniel McFadden, gli è stato conferito per aver sviluppato metodi statistici in grado di correggere i bias di selezione nei dati economici
James Heckman
James Heckman

Vincitore del Nobel per l'Economia nel 2000, lunedì 15 giugno James J. Heckman terrà una lezione alla sede bresciana dell'università Cattolica sul potere dell'Educazione nel trasformare l'economia e la società.

L'appuntamento dedicato al potere dell'educazione nel plasmare la società, in programma alle 18 all'aula magna Tovini in via Trieste 17, è promosso dalla Facoltà di Scienze della formazione, in collaborazione con la Fondazione I.s.e.o. e con il contributo di Banca Generali. Professore all'Università di Chicago, nel 2014 ha fondato e dirige il Center for the Economics of Human Development, un centro di ricerca interdisciplinare dedicato allo studio dello sviluppo umano e delle competenze.

Il premio

Il Premio Nobel, condiviso con Daniel McFadden, gli è stato conferito per aver sviluppato metodi statistici in grado di correggere i bias di selezione nei dati economici – un contributo noto come Heckman Correction Model – oggi utilizzato in tutto il mondo per analizzare i mercati del lavoro, l'educazione e le politiche pubbliche.

Le sue ricerche hanno dimostrato che gli investimenti precoci nell'infanzia – in educazione, sostegno familiare e sviluppo delle competenze socio-emotive – generano i più alti rendimenti economici e sociali, ponendo le basi per una crescita equa e sostenibile. I suoi modelli strutturali hanno ridefinito il modo in cui gli economisti e i decisori politici analizzano l'efficacia degli interventi sociali, educativi e occupazionali. Prima della lezione di Heckman, porteranno i saluti istituzionali la rettrice Elena Beccalli e il preside della facoltà di Scienze della formazione Domenico Simeone.

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