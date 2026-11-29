La passione per la ricerca deve fare i conti con l’affitto, le bollette e la spesa al supermercato. Una quotidianità che accomuna molti dottorandi e per la quale arriva una buona notizia dall’Università degli studi di Brescia: l’ateneo ha deciso di aumentare, facendosi carico della maggiore spesa, l’importo delle borse di dottorato, che passano da 16.243 a 18.432,84 euro lordi annui. Circa 150 euro netti in più al mese, non soltanto per chi ha intrapreso il percorso a novembre, ma anche per chi frequenta il secondo o il terzo anno, come comunicato dalla direttrice generale Monica Bonfardini. Una decisione accolta con favore da Luca Lussignoli, al secondo anno di dottorato in Ingegneria meccanica e industriale, da tempo impegnato nella vita universitaria bresciana.
Lussignoli, partiamo dalle basi: che cosa significa fare un dottorato di ricerca?
Significa intraprendere un percorso di ulteriori tre anni di formazione dopo la laurea magistrale, durante i quali si impara a fare ricerca e si approfondiscono determinate tematiche. In Italia, a differenza di quanto accade in altri Paesi europei, il dottorato non è formalmente riconosciuto come un rapporto di lavoro: siamo ancora studenti. Percepiamo però, se assegnatari di una borsa, una somma che viene erogata mensilmente dall’università.
A quanto ammonta questa cifra?
Fino ad ora abbiamo percepito circa 1.195 euro netti al mese. L’Università di Brescia ha deciso autonomamente di incrementare l’importo della borsa, estendendo l’aumento anche a chi, come me, ha già iniziato il percorso. Si è voluto garantire così lo stesso trattamento economico a tutti. Dovremmo arrivare a percepire circa 1.350 euro netti al mese. Con i prezzi che ci sono a Brescia non è comunque una cifra elevatissima, ma è sicuramente un aiuto. Altre università, come quella di Bergamo, hanno già aumentato le borse, mentre molte sono ancora ferme all’importo minimo nazionale.
Come si arriva a fine mese con meno di 1.200 euro?
Non è affatto facile, ognuno cerca di ingegnarsi un po’. L’università offre un paio di possibilità, tra cui il supporto alla didattica. Si può partecipare a un bando per svolgere fino a 40 ore all’anno di attività, retribuite complessivamente con circa mille euro lordi. Non possiamo sostituirci ai docenti, ma possiamo preparare esercitazioni, seguire i progetti di gruppo degli studenti e affiancare i professori. C’è poi la possibilità di diventare tutor oppure di cercare qualche attività all’esterno, compatibilmente con gli impegni della ricerca e previa autorizzazione. Io, ad esempio, collaboro con il Centro universitario sportivo, dando una mano nella gestione. Questo mi consente di avere qualche euro in più.
Una delle voci di spesa più pesanti è quella dell’alloggio. Quanto costa oggi una stanza a Brescia?
Mi occupo di mettere in contatto gli studenti Erasmus in arrivo con i proprietari degli alloggi, quindi ho una discreta conoscenza dei prezzi. Per una camera singola siamo mediamente sui 500 euro al mese. Si trova ancora qualcosa a 450 euro, magari in zone un po’ più decentrate, ma ho visto stanze proposte anche a 650 euro. Nelle nuove strutture si può spendere persino di più, sebbene vengano offerti anche altri servizi. Se si sottrae quella cifra alla borsa di dottorato, resta ben poco per tutto il resto.
Lei come ha risolto il problema?
Sono in una situazione relativamente fortunata perché ho potuto usufruire di un appartamento che apparteneva a mio nonno. Ho trascorso un’estate a sistemarlo e questo mi permette oggi di pagare un affitto più contenuto. Ho scelto inoltre di non acquistare un’automobile: preferisco abitare vicino ai mezzi pubblici, utilizzare la metropolitana e fare la spesa al mercato. Come me, anche altri dottorandi rinunciano a qualcosa per poter proseguire questo percorso.
Ci sono poi le spese legate all’attività di ricerca.
Partecipare a conferenze internazionali, presentare il proprio lavoro e confrontarsi con altri ricercatori sono attività che fanno parte integrante del dottorato. Non si può pensare di scindere queste esperienze dalla ricerca. Abbiamo a disposizione un budget annuale dedicato, che finora era di circa 1.600 euro.
Anche questo importo crescerà, passando a oltre 1.840 euro. Ma quanto è difficile accedere a un dottorato?
Con la conclusione del Pnrr le opportunità si sono ridotte. Nei bandi ai quali ho partecipato per Ingegneria meccanica e industriale c’erano pochi posti a fronte di una sessantina di candidati. La selezione prevede diversi passaggi, nei quali vengono valutati il curriculum, il voto di laurea, le eventuali esperienze all’estero e le altre attività svolte durante il percorso universitario.
È possibile anche fare un dottorato senza percepire una borsa?
Sì, ci sono anche posti senza borsa. In quel caso si può contare sul budget destinato alle attività di ricerca, ma non si percepisce alcuna somma mensile. C’è chi riesce a trovare un accordo con un’azienda, chi ha altre entrate e chi può permettersi economicamente di affrontare il percorso.
Lei ha alle spalle diversi anni di rappresentanza studentesca. Come giudica il dialogo con l’ateneo?
Ho fatto per quattro anni il rappresentante degli studenti nel dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale, mi sono occupato di mobilità e sostenibilità e ho partecipato alla vita di diverse associazioni. Ho sempre trovato disponibilità al confronto, sia durante il mandato del rettore Maurizio Tira sia con l’attuale rettore Francesco Castelli. Penso alla festa di inizio anno, nata da un’esperienza che avevo vissuto durante l’Erasmus in Portogallo, o alla panchina rossa a Ingegneria, proposta dalle associazioni studentesche.
Nonostante le difficoltà, che cosa spinge un giovane a scegliere questa strada?
Chi decide di fare un dottorato sa che sicuramente non lo fa per soldi. Lo fa per passione, per la voglia di scoprire qualcosa di nuovo, di mettersi alla prova e di contribuire, anche soltanto per una piccola parte, allo sviluppo del settore di cui si occupa.
È vero che per spiegare ai suoi genitori che cosa avrebbe fatto è servita una serie tv, «The Big Bang Theory»?
È stato mio fratello minore a trovare la definizione giusta: quelli che vogliono fare il lavoro dei personaggi della serie. I miei genitori non avevano vissuto l’ambiente universitario e per loro era un mondo sconosciuto. In effetti anche molti ragazzi che iniziano l’università non sanno che cosa sia un dottorato. Al di là della genialità dei protagonisti, nella serie ci ritroviamo in parecchie dinamiche, anche in quelle più personali. Come quando facciamo battute che capiamo soltanto noi.