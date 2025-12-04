«Faccio il falegname sui social per ispirare i miei coetanei zombie»

Il suo nome d’arte è Wooddan. Il suo profilo Instagram conta – nel momento in cui è stato scritto questo pezzo – 36.115 follower, ma quando leggerete probabilmente saranno già molti di più, vista la velocità con cui cresce sui social. Stesso discorso per TikTok, dove ha superato quota 20mila.

I suoi video raccolgono in media oltre duemila like, numeri importanti per un ragazzo di appena 18 anni che utilizza Instagram per diffondere la propria passione: la falegnameria.

Un modo insolito, diverso, quasi controcorrente rispetto a quello scelto dalla maggior parte dei suoi coetanei, cioè scrollare sui social. Un modo che funziona, e che soprattutto ispira i più giovani a riscoprire i lavori manuali, a inseguire le proprie passioni.

Cresciuto in laboratorio

Daniele Busi, di Nuvolera, in laboratorio ci è praticamente cresciuto. L’artigianato lo accompagna da quando era bambino e oggi continua a coltivarlo nei ritagli di tempo, dopo le ore di lavoro nell’azienda di famiglia.

«Non so come sia nata questa passione – racconta –. So solo che ero molto piccolo, avrò avuto circa cinque anni. Venivo in questo laboratorio, allora molto meno attrezzato, e mi costruivo dei giochi. Poi ho iniziato con cornici, portapenne, e da lì è cominciato tutto».

L’obiettivo, ora, è trasformare questa passione in un vero lavoro. «Ho capito che con i social potevo attirare più gente e far vedere ciò che realizzo. Nei miei video cerco di spingere i giovani a riscoprire i lavori manuali, non solo la falegnameria. Siamo sempre attaccati al telefono, diventiamo degli zombie. Con le mani possiamo tornare vivi e attivi».

Crescita costante

La sua giornata tipo è scandita da ritmi serrati. «Passo dalle otto alle nove ore al lavoro e, quando stacco, vengo subito qui in laboratorio. Faccio anche sport, quindi ci resto un paio d’ore al giorno. Quando andavo a scuola era diverso, appena tornavo passavo tutto il pomeriggio, fino alle dieci di sera, a lavorare il legno e finire i miei progetti». I risultati, però, ripagano ogni sacrificio. «Mi sta dando parecchia soddisfazione. Sui social sto ricevendo tantissime richieste. Anche per questo non voglio fermarmi, voglio continuare a crescere e ad approfondire le mie competenze».