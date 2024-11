«Superman non esiste»: nella sesta puntata si parla di fede e fiducia

La vocazione, il miracolo che non arriva e una nuova missione da affrontare. La sesta puntata del podcast «Superman non esite», il progetto che racconta storie di rinascita e speranza, è dedicata a don Luca Montini.

«Luca. Ho chiesto un miracolo, ho ricevuto una missione» è il titolo della nuova puntata che racconta una storia di amore, di fede e di fiducia.

La storia di Luca

Luca è un giovane adolescente, originario di Lumezzane, suona in una band, è circondato da tante ragazze, ha molte passioni, ma si sente incompleto.

Un’estate, mentre è al lavoro in un ristorante in Svizzera, capisce che la sua vita ha bisogno di una direzione migliore. Dopo un lungo periodo di riflessione Luca decide: vuole diventare prete, entra in seminario e parte in missione prima in Cile poi in Africa.

Don Luca Montini in missione

Tutto cambia quando a causa di un brutto incidente a don Luca viene amputata una gamba: il prete bresciano racconta tutto nel suo libro «Con un piede in paradiso» e nella puntata del podcast del GdB.

Il podcast, che ricordiamo esce con una nuova puntata ogni terzo lunedì del mese, è supportato da Banca Valsabbina. È possibile ascoltare questa e le puntate precedenti sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nella sezione podcast del sito del Giornale di Brescia.