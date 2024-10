«Superman non esiste»: nella quinta puntata si parla di senzatetto

Nuova puntata per il podcast «Superman non esiste», il progetto che racconta storie di rinascita e speranza. Il quinto appuntamento «Angelo. Sono stato Nessuno come Ulisse e ho ritrovato casa» tratta del complicato tema dei senzatetto. Attraverso il crudo racconto di Angelo Bonardi, che ha vissuto in strada per più di due anni, si può scoprire come la casualità di una vita sfortunata possa chiedere a chiunque sfide difficili da affrontare.

La storia di Angelo

Angelo si sposa nel 2003 con Francesca, ma l’amata moglie, dopo 11 anni di matrimonio, si ammala gravemente e muore. Un addio precoce che spezza il cuore di Angelo che si trova troppo presto solo e in una città, Genova, dove non ha nessuno.

In un anno perde il lavoro, torna a Brescia, ma – anche a causa del suo orgoglio che non gli fa chiedere aiuto alla sua famiglia d’origine – comincia a vivere in strada. Angelo resiste e sopravvive, e grazie all’associazione Perlar trova un lavoro e una casa.

Il podcast, che ricordiamo esce con una nuova puntata ogni terzo lunedì del mese, è supportato da Banca Valsabbina. È possibile ascoltare questa e le puntate precedenti sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nella sezione podcast del sito del Giornale di Brescia.