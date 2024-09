«Superman non esiste»: nella quarta puntata si parla di trapianto

Quarta puntata per il podcast «Superman non esiste», il progetto che racconta storie di rinascita e speranza. Il quarto appuntamento «Andrea. Il mio cuore batte, sono vivo» introduce, attraverso la storia di Andrea Scotuzzi, il tema del trapianto e della donazione degli organi.

L’episodio

Era il 13 gennaio 2011 e ad Andrea viene diagnosticata una cardiomiopatia dilatativa bilaterale e virale: il suo cuore, in un mese, è diventato grande come una palla da rugby. In pochi giorni i medici del Civile di Brescia lo trasferiscono a Padova, dove è attivo un centro specializzato in trapianti.

Andrea ha bisogno di un cuore che arriva quando la sua vita è appesa ad un filo. L’operazione va a buon fine e la vita del bresciano ricomincia: viaggi, laurea e lavoro. Oggi Andrea testimonia con Aido l’importanza della donazione.

Il podcast, che ricordiamo esce con una nuova puntata ogni terzo lunedì del mese, è supportato da Banca Valsabbina. Testi e voce di Francesca Marmaglio, mentre la post produzione è a cura Matteo Berta.

È possibile ascoltare questa e la puntata precedente sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nella sezione podcast del sito del Giornale di Brescia.