«Superman non esiste»: il podcast del GdB che rivela le storie dei veri supereroi

Superman è sopravvalutato, se non altro perché non esiste. Reali, invece, sono le centinaia di persone che nella loro vita, senza superpoteri extraterreni, si trovano a superare ostacoli e dolori senza arrendersi. Nonostante il dolore, la paura, a volte la solitudine. Il podcast del Giornale di Brescia «Superman non esiste» - con testi, voce e interviste della giornalista Francesca Marmaglio - ha proprio questo obiettivo: riconoscere nella normalità la straordinarietà di ogni singola esistenza.

Ispirazione

«Nel mio lavoro mi capita di incontrare persone con storie di meravigliose rinascite - spiega l’autrice -. Donne e uomini che con una forza eccezionale sono andati oltre eventi traumatici. La sofferenza c’è, la disperazione anche, ma quello che non manca mai è la speranza: questo mi ha spinto a credere che a tutti noi farebbe bene conoscere queste storie». Il progetto prevede, per cominciare, dieci storie: una ogni terzo lunedì del mese, con altrettanti protagonisti, legate alle associazioni del territorio: «Le realtà che operano in città e in provincia sono tantissime - continua Marmaglio - e i bresciani, spesso, non le conoscono abbastanza. Ogni racconto affronta una tematica sociale che ho voluto legare ogni volta all’associazione di riferimento, perché l’obiettivo è sensibilizzare su certi argomenti, ma anche informare e offrire lo spunto per chi se la sentisse di fare la sua parte».

Sostegno

Il podcast debutta oggi con la prima puntata «Federica. Sono un’altra, ma sono sempre la stessa»: è disponibile gratuitamente su Spotify, Spreaker e le principali piattaforme audio, oltre che sul sito del GdB. Il progetto, che affronta temi come l’abbandono, la malattia, l’adozione, la violenza e la solitudine, è supportato da Banca Valsabbina: «L’idea ci è piaciuta subito - commenta Ruggero Valli, responsabile dell’ufficio marketing e comunicazione dell’istituto bancario bresciano -. Il fatto che il podcast voglia raccontare storie bresciane di resilienza, sensibilizzando su tematiche a noi care, ci ha convinto a sostenerlo nel suo sviluppo».

Il logo di «Superman non esiste», ideato da Matteo Berta che del podcast cura anche la postproduzione, riprende la celebre «S» disegnata sul costume del supereroe: «Mi piace pensare che quella lettera - conclude Marmaglio - non sia l’iniziale di Superman, ma il simbolo che nella lingua di Krypton significa speranza».