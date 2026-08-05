Un vigneto a 900 metri: è realtà il sogno di nove amici a Santicolo

A novecento metri di quota, dove la montagna si fa severa, è nato uno dei vigneti più alti della provincia di Brescia. Si trova a Santicolo di Corteno Golgi ed è il cuore della società agricola «9cento», fondata da un gruppo di nove soci, tutti con professioni diverse, accomunati dalla passione per la viticoltura, pur provenendo da strade molto diverse.
Il progetto
L’idea risale al 2018 e porta la firma di Giorgio Gottardi, ingegnere e legale rappresentante della società. Tutto è cominciato quasi per gioco, durante una serata in baita tra amici. «Eravamo in nove amici e pensavamo di produrre qualche bottiglia per autoconsumo – racconta Gottardi –. Quella che sembrava una scommessa si è trasformata in un progetto agricolo concreto, sviluppato recuperando vecchi campi ormai abbandonati».
Del gruppo oggi fanno parte, oltre a Gottardi, anche Emanuele Albertoni, Carlo Felappi, Andrea Bera, Simone Moranda, Iva Moia, Gino Tonini e Fabio Pedrazzi. Assicuratori, elettricisti, geometri, operai e professionisti che continuano a svolgere i propri lavori e, nel tempo libero, si occupano direttamente del vigneto. Potatura, manutenzione, vendemmia e cura dei terreni vengono infatti portati avanti dai soci, secondo metodi artigianali e rispettosi dell’agricoltura di montagna.
La scelta del nome
Il nome «9cento» richiama l’altitudine dell’impianto e il numero iniziale dei fondatori. La prima vendemmia è stata effettuata nel 2023. Oggi la produzione è di circa duemila bottiglie, con la prospettiva di arrivare a tremila a pieno regime. Il vitigno scelto è il Solaris, varietà resistente alle temperature rigide e adatta ai climi montani. L’esposizione a sud-est, la ventilazione naturale e le forti escursioni termiche favoriscono una maturazione lenta dell’uva, dalla quale nasce un bianco fermo equilibrato e aromatico.
L’apericena
Per il futuro i soci stanno lavorando anche a una versione in bollicine, che dovrebbe essere pronta fra due-tre anni. Il vigneto sarà protagonista sabato di Calici di stelle, un apericena in montagna, direttamente nel vigneto, organizzato in via Leopardi a Santicolo. Dalle 18.30 sarà possibile degustare i vini di sei cantine del territorio e alle 19.30 l’apericena con prodotti locali e il vino 9cento, accompagnata dalla musica dal vivo del duo acustico Notes of Us.