Santa Lucia a Brescia, invia le tue foto e condividi la notte più magica

La Redazione Web

La tradizione della santa che porta doni ai bambini tra il 12 e il 13 dicembre è una delle più amate, non solo dai bambini. Raccontaci come vi preparate via Whatsapp al 389.5424471

1 ' di lettura

Santa Lucia distribuisce dolciumi in centro a Brescia - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci I bambini restano con gli occhi spalancati nel letto e con il tintinnio del campanello nella testa. Le case si riempiono di strade di caramelle, dolci e doni. È la misteriosa e magica notte di santa Lucia. E per nessun bresciano è una notte come le altre. Leggi anche Santa Lucia fa anche un po' paura e non solo ai bambini Quasi come un’anticamera delle festività natalizie, la tradizione si ripete anche quest’anno tra il 12 e il 13 dicembre, una ricorrenza tra il sacro e il profano che affonda le sue radici nella tradizione cristiana mischiata a un pizzico di paganesimo. Nel Bresciano la leggenda vuole che la santa, al di fuori di alcuni territori protettrice degli occhi, degli oculisti, degli scalpellini e degli elettricisti, porti regali e dolciumi ai bambini che «hanno fatto i bravi», mentre lasci carbone a quelli disobbedienti. Leggi anche Risveglio magico, perché santa Lucia è così speciale per i bresciani Il tutto è preceduto da un preciso rituale, che parte con l'immancabile letterina dei «desideri» e le scampanellate, continua con l’allestimento del cibo e delle bevande per la santa indaffarata e per il suo fido asinello aiutante e si chiude la mattina con lo stupore dei piccoli. Ma anche dei grandi. Come vi preparate? Ognuno però ha i suoi «riti», le sue «procedure» per accogliere la santa. Raccontateci come vi preparate, voi e i vostri bambini, alla notte più cara ai bresciani. Mandateci foto e descrizioni degli allestimenti, così da condividere insieme la magia di questo momento. È possibile scriverci mandando una mail a gdbweb@giornaledibrescia.it oppure inviando un messaggio su Whatsapp al numero 389.5424471.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Condividi l'articolo

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato