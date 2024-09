Riapre in tempi record dopo l’alluvione, azienda ringrazia con un concerto

Ciò che il territorio dà il territorio restituisce. Andare a Sarezzo per credere. Nel centro valtrumplino infatti l’azienda BigMat Maflan ha voluto ringraziare dipendenti, volontari, associazioni, istituzioni e tutta la comunità locale che hanno reso possibile la riapertura dell’azienda in tempo record, dopo una sola settimana dall’alluvione che il 9 giugno aveva colpito la rivendita causando ingenti danni materiali.

In 270 hanno partecipato al concerto «Rock solidale» pensato dai titolari dell’azienda Lorenzo, Anna Flavia, Viviana, Alessandro, Tiziana e Ivan Belleri: «Se oggi siamo qui a condividere cibo e musica è proprio grazie alla forza della comunità che ci ha sostenuto e supportato» le parole di Lorenzo Belleri.

E nel corso della serata, prima della parte musicale, sono state mostrate le immagini della BigMat Maflan devastata dal maltempo proprio quel 9 giugno. Parallelamente però sullo schermo sono apparsi anche gli scatti della solidarietà messa in campo dall’intera comunità sarezzese.

Grande partecipazione anche durante la sera

«Posso gioire perché ho visto una comunità solidale, capace di fare rete dal singolo cittadino alle associazioni – ha ricordato Valentina Pedrali, sindaco di Sarezzo -. È stato veramente bello vedere quante persone si sono messe a disposizione di chi è stato colpito dall’alluvione».

«Non ho mai partecipato a una serata di ringraziamento come questa, ed è veramente una grande soddisfazione – le parole pronunciate invece dal capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lumezzane Dario Lentini -. La famiglia Belleri ci ha voluto ringraziare, ma io ne approfitto per ringraziare loro, perché riconoscimento ci lusinga e ci regala entusiasmo e forza per continuare il nostro operato di volontariato».