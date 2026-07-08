Il regalo di fine anno di Aleshba: gli insegnanti ritratti come manga

Per salutare la scuola Aleshba ha scelto matite e colori. E ha trasformato docenti ed educatori in personaggi dei manga, uno diverso dall’altro, ciascuno con un dettaglio capace di raccontarne ruolo e carattere. Un regalo inatteso e apprezzatissimo che la studentessa ha consegnato agli adulti che l’hanno accompagnata nel suo percorso al Centro formazione Aib di Ome nel giorno del diploma professionale di quarto anno in Tecnico dei servizi d’impresa, indirizzo amministrativo-contabile.
Vent’anni, una passione per il disegno nata quasi per caso e coltivata da autodidatta, Aleshba Waqas, che è di origini pakistane e abita a Provaglio, ha preparato per ogni insegnante ed educatore un «avatar personalizzato», racchiuso in un pacchetto curato nei dettagli.
«Volevo lasciare un ricordo speciale – racconta –. Ho pensato di fare un disegno per ciascuno, cercando di rappresentarne il carattere e ciò che li distingue». Il risultato ha stupito tutti: le illustrazioni sono state costruite osservando le persone: lo sfondo, i colori e i simboli richiamano passioni, ruoli e tratti distintivi di ciascuno. La reazione di destinatari delle opere ha sorpreso la stessa Aleshba: molti, infatti, si sono emozionati nel ricevere un dono così personale, frutto di tempo e attenzione. Il disegno accompagna la giovane da quando aveva 13 anni.
«A casa c’era il disegno di un gatto: ho provato a copiarlo su un foglio e mi sono accorta che mi riusciva bene» ricorda. Da lì sono arrivati manga e anime giapponesi, la scoperta di nuovi stili e tante ore trascorse a sperimentare da autodidatta. Per completare un disegno può impiegare anche cinque ore tra volti, sfumature e sfondi. Nel tempo ha affinato la tecnica osservando altri artisti e seguendo tutorial online. Il disegno occupa gran parte del suo tempo libero e rappresenta una passione coltivata con costanza.
Al Centro formazione Aib, ente di Fondazione Aib promosso da Confindustria Brescia e attivo da oltre sessant’anni nella formazione tecnica e professionale, il suo talento era già conosciuto: in passato aveva realizzato altri lavori grafici apprezzati da docenti ed educatori. Ora il percorso di Aleshba prosegue con l’iscrizione a un corso Ifts nell’ambito dell’amministrazione e della contabilità, formula che alterna formazione e lavoro in azienda. Il suo futuro, è vero, è ancora tutto da scrivere ma tra matite, colori e personaggi disegnati a mano c’è già una passione capace di raccontare il mondo con uno sguardo attento agli altri.