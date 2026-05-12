Quando il Carmine diventò un suk per uno spot della Fiat

Mercanti dall’abbigliamento levantino sotto l’arco in compagnia di un asinello, e un’auto (rossa nella realtà, in bianco e nero della foto) che si fa strada a fatica in un vicolo ingombro di cianfrusaglie e oggetti vari. Una foto accompagnata da una chiusa maliziosa del breve articolo che la spiega: «Chi l’avrebbe mai detto che era così facile ricreare a Brescia il mercato arabo». Così il 28 settembre 1989 il Giornale di Brescia nelle pagine di cronaca locale dava la notizia di un vicolo Tre archi trasformato in un suk ad uso e consumo di una troupe inglese impegnata a girare uno spot per la Fiat.

A documentare la metamorfosi mediorientale della viuzza del Carmine per lanciare la nuova Uno nel Regno Unito, è un servizio fotografico riemerso ora dall’Archivio Eden del GdB. Alcuni degli scatti sono esposti, con un’altra quarantina di immagini sempre targate Eden, al Museo nazionale della fotografia, nello spazio che ospita il contributo del nostro quotidiano alla mostra «Il Carmine: storie di ieri e di oggi».