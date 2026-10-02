Il 149-0 nel calcio e la maratona all’indietro: i folli record dello sport

A Wimbledon una partita durò tre giorni e oltre undici ore di gioco, in un match di Nba Chamberlain fece 100 punti, a New Orleans due pugili se le diedero per una notte intera e nessuno vinse. E a Pechino il maratoneta Xu Zhenjun corse in 3 ore e 43 minuti