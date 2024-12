Premio Bulloni 2024, la «Gang del Döc» fa festa per gli altri

A sospingerli c’è l’entusiasmo della loro giovinezza, ma anche una sana e disinteressata voglia di aiutare chi è meno fortunato di loro. I giovani della «Gang del Döc», nata nel 2023 nella contrada di Piezzone, a Polaveno, sono bambini e ragazzi con un’età compresa tra i 4 e i 14 anni che hanno deciso di organizzare, come si faceva una volta d’estate, delle attività e una grande cena in strada con tavolate e cibo cucinato da genitori e nonni. Aloro è andato il Premio Rotary Club Brescia Nord.

Nel corso della prima edizione, senza l’utilizzo degli smartphone o dei social media, gli amici hanno deciso di invitare le persone della contrada con biglietti scritti a mano. Hanno organizzato una tavolata per 110 persone, in cui il tradizionale pane e la salamina bresciano erano i protagonisti. Ognuno dei partecipanti ha contribuito con una donazione, che alla fine ha raggiunto la somma di 450 euro. I ragazzi hanno infine deciso di devolvere il ricavato ad Aisla, che si occupa di sostenere le persone affette da Sla e le loro famiglie.

I fondi sono stati destinati all’organizzazione di una giornata ludica insieme ai loro coetanei in cura al Centro Clinico Nemo. Nell’estate del 2024 hanno ripetuto l’iniziativa, raccogliendo ben 2.430 euro che hanno poi donato alla spiaggia «Insieme a te» di Ravenna, conosciuta come una delle spiagge più inclusive d’Italia.

«Quando hanno saputo che sarebbero stati premiati per il loro operato i ragazzi sono rimasti stupiti - spiega Alessandra Collicelli, una delle mamme di questi giovani -. Non conoscevano il premio, ma una volta spiegato loro in cosa consiste, hanno espresso entusiasmo e felicità, nonostante abbiano più volte ribadito che per loro è una cosa normale organizzare la serata estiva e poi aiutare gli altri».

La «Gang del Döc» è stata invitata l’estate prossima alla spiaggia del Ravennate alla quale hanno donato il ricavato dell’edizione 2024, così potranno vedere da vicino la realtà e le persone che hanno aiutato. «Finita la cerimonia del Bulloni andremo tutti insieme a festeggiare, mangiando una pizza».