Il pasticciere di Odolo è una star in Cina con panettoni e torta di rose

Beniamino Bazzoli ha insegnato agli studenti di Pechino e Shanghai i segreti della lievitazione artigianale

3 ' di lettura

Beniamino Bazzoli con la classe di studenti cinesi

Il manifesto lungo sei metri che ne annuncia l’arrivo. Le persone in fila con il suo libro che non vedono l’ora di conoscerlo e strappargli un autografo. Il montone che gli viene offerto per cena come si è soliti fare soltanto con gli ospiti speciali. Se tre indizi fanno una prova, Beniamino Bazzoli in Cina è una star. Lui sminuisce, ma le foto e i video che raccontano gli undici giorni trascorsi dal pasticciere di Odolo nella Terra del Dragone non lasciano ombra di dubbio: i cinesi l’hanno acco