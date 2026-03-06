La medaglia olimpica si rovina e Bicelli se la fa rimandare nuova

Meglio una medaglia originale rovinata, ricordo di un momento indelebile. Oppure una nuova, non usurata? Federico Bicelli la domanda se l’è posta e alla fine ha scelto di staccarsi dal souvenir di quel momento speciale e avere una medaglia fatta a regola d’arte.

Il nuotatore paralimpico di Borgosatollo, un oro e un bronzo alla rassegna di Parigi 2024, non si è fermato alla polemica come tanti altri atleti. Ha preso – metaforicamente – carta e penna e ha scritto alla Monnaie de Paris, la zecca di Stato francese.

«Per avere una nuova medaglia ti chiedono le foto di quella vinta – rivela Bicelli –. Quella d’oro oramai era diventata arancione, il bronzo assomigliava al rame. Come ogni gioiello ha due anni di garanzia, un annetto fa l’ho restituita e in un paio di mesi me l’hanno rimandata. Simbolicamente, quella che ti mettono al collo rimane per sempre. Ma era oramai distrutta e dopo solo sei mesi, figurarsi dopo trent’anni. Anche questa nuova è unica: è arrivata in un sacchetto di polistirolo, l’ho aperta e l’ho messa nella mia teca. È bellissima, speriamo non prenda nemmeno un filo d’aria...».

Il tema, per diversi motivi, s’è riproposto anche con Milano Cortina. «E una Paralimpiade in Italia è stupenda. Delle tre medaglie vinte, sono legato maggiormente proprio a quell’oro di Parigi. Il bronzo di Tokyo è stato il primo, ma con le limitazioni non è stata una grande edizione in generale. A Parigi ero al centro del podio, suonava l’inno d’Italia. Momento unico, ma meglio avere ora una medaglia nuova di zecca».