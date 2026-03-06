Giornale di Brescia
Abbonati
Storie

La medaglia olimpica si rovina e Bicelli se la fa rimandare nuova

Fabio Tonesi
Dopo Parigi 2024, anche al nuotatore bresciano il metallo vinto aveva avuto dei problemi: «Ci ho pensato a lungo, alla fine ho contatto la zecca di Stato francese»
Federico Bicelli sul podio di Parigi - © www.giornaledibrescia.it
Federico Bicelli sul podio di Parigi - © www.giornaledibrescia.it
AA

Meglio una medaglia originale rovinata, ricordo di un momento indelebile. Oppure una nuova, non usurata? Federico Bicelli la domanda se l’è posta e alla fine ha scelto di staccarsi dal souvenir di quel momento speciale e avere una medaglia fatta a regola d’arte.

Il nuotatore paralimpico di Borgosatollo, un oro e un bronzo alla rassegna di Parigi 2024, non si è fermato alla polemica come tanti altri atleti. Ha preso – metaforicamente – carta e penna e ha scritto alla Monnaie de Paris, la zecca di Stato francese.

«Per avere una nuova medaglia ti chiedono le foto di quella vinta – rivela Bicelli –. Quella d’oro oramai era diventata arancione, il bronzo assomigliava al rame. Come ogni gioiello ha due anni di garanzia, un annetto fa l’ho restituita e in un paio di mesi me l’hanno rimandata. Simbolicamente, quella che ti mettono al collo rimane per sempre. Ma era oramai distrutta e dopo solo sei mesi, figurarsi dopo trent’anni. Anche questa nuova è unica: è arrivata in un sacchetto di polistirolo, l’ho aperta e l’ho messa nella mia teca. È bellissima, speriamo non prenda nemmeno un filo d’aria...».

Il tema, per diversi motivi, s’è riproposto anche con Milano Cortina. «E una Paralimpiade in Italia è stupenda. Delle tre medaglie vinte, sono legato maggiormente proprio a quell’oro di Parigi. Il bronzo di Tokyo è stato il primo, ma con le limitazioni non è stata una grande edizione in generale. A Parigi ero al centro del podio, suonava l’inno d’Italia. Momento unico, ma meglio avere ora una medaglia nuova di zecca».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Federico BicelliOlimpiadimedaglia d'oro
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario