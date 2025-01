Medaglie di Parigi 2024 rovinate, il caso coinvolge anche quelle bresciane

De Gennaro: «La mia d’oro ha macchie, non penso di restituirla». Anche il bronzo di Bicelli si sta deteriorando

De Gennaro "testa" la medaglia d'oro - Foto tratta da Instagram

Dicono che una medaglia olimpica, meglio ancora se d’oro, consegni un atleta all’immortalità sportiva. Di certo è così, anche se dopo Parigi non paiono essere immortali le medaglie stesse, che si stanno logorando in tempo così rapido da non coprire nemmeno un... quadrimestre, altro che quadriennio (olimpico). 😭😭 Paris 1924 pic.twitter.com/WzfoV3ECQt — Yohann Ndoye Brouard (@yohann_2911) December 28, 2024 Il caso uscì ancora durante l’edizione parigina dei Giochi, con la denuncia («sembra torna