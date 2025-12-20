Borgosatollo, cittadinanza onoraria a Federico Bicelli
Nei giorni scorsi nel palazzetto dello sport sono stati premiati gli atleti borgosatollesi o facenti parte di enti sportivi locali che hanno ottenuto riconoscimenti a livello provinciale, regionale o nazionale. Nella stessa occasione è stato consegnato l’attestato di cittadinanza onoraria all’atleta Federico Bicelli: così l’Amministrazione ha mostrato attaccamento e sostegno al grande campione di nuoto paralimpico.
Il nuotatore è reduce dal Mondiale di Singapore di settembre, dove ha collezionato tanti ricordi e soprattutto tre medaglie: l’oro nei 400 stile e gli argenti conquistati nei 100 stile e nei 100 dorso.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.