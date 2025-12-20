Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Borgosatollo, cittadinanza onoraria a Federico Bicelli

Il nuotatore paralimpico è reduce dal Mondiale di Singapore dove ha conquistato l’oro nei 400 stile e gli argenti conquistati nei 100 stile e nei 100 dorso
Bicelli con l'attestato del Comune - © www.giornaledibrescia.it
Bicelli con l'attestato del Comune - © www.giornaledibrescia.it
AA

Nei giorni scorsi nel palazzetto dello sport sono stati premiati gli atleti borgosatollesi o facenti parte di enti sportivi locali che hanno ottenuto riconoscimenti a livello provinciale, regionale o nazionale. Nella stessa occasione è stato consegnato l’attestato di cittadinanza onoraria all’atleta Federico Bicelli: così l’Amministrazione ha mostrato attaccamento e sostegno al grande campione di nuoto paralimpico.

Il nuotatore è reduce dal Mondiale di Singapore di settembre, dove ha collezionato tanti ricordi e soprattutto tre medaglie: l’oro nei 400 stile e gli argenti conquistati nei 100 stile e nei 100 dorso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Federico Bicellicittadinanza onorariaBorgosatollo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario