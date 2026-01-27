La frenesia per i mattoncini Lego contagia anche Brescia

Hanno rivoluzionato il modo di divertirsi dei bambini, ma sono uno spasso anche per i grandi. Oggi si celebra l’International Lego day, la giornata dedicata ai mattoncini colorati più famosi al mondo. Una data non scelta a caso: il 28 gennaio 1958 Godtfred Kirk Christiansen presentò il brevetto originale del mattoncino; l’avventura, però, era iniziata ben prima, nel 1932, a Billund, in Danimarca, quando Ole Kirk Christiansen fondò un piccolo laboratorio di falegnameria (nel 1949 si passò alla plastica).

Lego, che sta per «Leg godt» (gioca bene in danese), oggi è un colosso globale che comprende anche parchi a tema, collaborazioni, centinaia di set per piccolissimi e masters. Quella dei mattoncini è una passione che coinvolge migliaia di persone, da chi ama regalarli a chi li smonta e rimonta, da chi li colleziona fino a chi costruisce, senza progetti e buste numerate, palazzi e città.

Nel Bresciano non mancano certo gli appassionati. Un gruppo molto attivo è «Leonessa Bricks», realtà nata nel 2020 e diventata associazione nel 2022, con sede – da settembre – in via Rodi 39. «Abbiamo un’ottantina di soci che vanno dagli 11 anni a ben oltre i 70» dice il presidente Francesco Dell’Arco Talarico (nel direttivo ci sono Federica Cimaschi, Luca Marchetti, Francesco Lugli, Matteo Cavalli Pontiroli e Fabio Bianchetti).

«La maggior parte si è appassionato durante il Covid, rispolverando set dimenticati in cantina o in soffitta tanto è vero che Lego in seguito ha fatto uscire diversi set ispirati agli anni ’80 o ’90. Un’altra categoria nutrita è quella di coloro che hanno iniziato acquistando per i figli e poi sono diventati cultori. E, infatti, sono tanti coloro che arrivano ai nostri eventi con i bambini. I Lego uniscono diverse generazioni».

Gli eventi

Due gli eventi che «Leonessa Bricks» organizza nel corso dell’anno: il «Bagnolo Bricks Festival» e la parte relativa ai Lego del «Torrecon» di Cigole. «Tra l’altro stiamo organizzando l’evento 2026 di Bagnolo Mella e questo venerdì consegneremo 4 kg di mattoncini a 26 classi del paese che hanno aderito al progetto: dovranno realizzare delle opere che poi saranno premiate il 26 aprile».

Far parte di un’associazione di questo tipo non vuol dire solo condividere una passione, ma anche crescere insieme: «Ci troviamo il sabato in sede per realizzare un progetto o scambiarci trucchi sulle tecniche di montaggio – spiega Dell’Arco Talarico –. Gli associati hanno diversi servizi: il sabato facciamo Moc di gruppo (sta per "my own creation" e identifica la realizzazione di opere di fantasia ndr), abbiamo un tavolo da 6 metri con circa 300 kg di pezzi diversi, usufruiamo di sconti dedicati sui set, andiamo ad eventi o facciamo ordini di gruppo all’estero». Un club esclusivo, ma non chiuso. Per i non associati è possibile, infatti, accedere su prenotazione con l’obiettivo di entrare nel gruppo.

Ma qual è il segreto del successo dei Lego? «Penso sia un brand forte che ha toccato diverse generazioni – analizza Dell’Arco –. Un adulto torna bambino e, sicuramente, è un hobby che favorisce la manualità. Credo sia un mix di elementi che ha assicurato il successo». E aggiunge: «Io mi sono appassionato quando mia madre mi ha detto di volersi liberare dei miei set di castelli e pirati di quando ero bambino. Me li sono portati a Brescia e ho ricominciato a montarli». E aggiunge: «Io sono di Sanremo e mi sono trasferito a Brescia 8 anni fa: i Lego mi hanno permesso di farmi una cerchia di amici, non sarebbe stato ugualmente facile altrimenti arrivare a 32 anni in una città senza legami e non più in età da università».

A Gardaland

Sono dieci i parchi Legoland tra Europa (Danimarca, Germania, Regno Unito), Nord America (California, Florida, New York) e Asia (Malesia, Giappone, Corea, Cina), ma anche l’Italia ospita un’esperienza Lego, il Legoland Water Park Gardaland, l’unico parco acquatico a tema in Europa. Recentemente sono stati aggiunti 11 grattacieli di Milano, il tram giallo e scene cittadine.