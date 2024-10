La lotta dei partigiani rivivrà in un volume: Anpi cerca le storie

«Sottrarre dalla polvere della memoria un’importante pagina della storia locale, quella che racconta della lotta per la libertà compiuta dai partigiani castenedolesi».

Con questo intento - come spiega Marco Moreni, presidente dell’Anpi di Castenedolo - hanno preso avvio i lavori di ricerca storica finalizzati a mettere nero su bianco, attraverso la pubblicazione di un libro, i fatti salienti che ebbero come protagonisti cittadini castenedolesi che furono pronti a rischiare la vita per un ideale durante l’occupazione nazi-fascista. Un lavoro in divenire: «L’appello che facciamo è rivolto a parenti e amici dei partigiani castenedolesi, affinché possano integrare le nostre ricerche con ulteriori testimonianze».

Lavoro

Quali sono stati i passaggi finora svolti? Dall’idea di scrivere un testo in merito a storie e memorie dei partigiani locali è immediatamente derivata la necessità di fare affidamento a fonti autorevoli e, per questo motivo, le ricerche hanno preso le mosse dagli archivi provinciali dell’Anpi. Tra gli scaffali archivistici è stato possibile consultare le schede personali dei partigiani, che ne riportano le generalità e ne delineano sinteticamente i ruoli ricoperti e le attività svolte nel periodo storico delle lotte antifasciste e della resistenza. L’attenzione si è concentrata sui nomi di coloro i quali furono operativi nel paese dei castagni.

Leggi anche Torturati e uccisi: 80 anni fa la strage della Val Dorizzo

Il frutto di tale lavoro ha consentito di identificare alcune decine di profili associati ad altrettante persone nate o residenti a Castenedolo.

Intento

«Tale insieme di informazioni è già di per sé una raccolta significativa di dati e memorie storiche - spiega -. Ma per dare nuova vita e attualità alle vicende di queste persone che per la maggior parte sono venute a mancare da anni riteniamo estremamente importante raccogliere testimonianze dirette dei loro discendenti o conoscenti».

«Della redazione dell’opera - proseguono dall’Anpi - se ne sta occupando lo scrittore Ivano Bianchini che, unendo le fonti documentali scritte alle testimonianze orali, potrebbe avere una visione approfondita per riportare alla luce le vicende non solo storiche, ma anche umane e personali di queste figure che tanto hanno fatto per fondare le basi della nostra società e che meritano di essere conosciute anche dalle nuove generazioni».

Chi desiderasse contribuire alle ricerche storiche potrà contattare il numero 338.9703107 oppure scrivere via e-mail a marco.moreni1961@gmail.com.