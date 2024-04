Migliaia di persone in piazza Loggia per festeggiare la Liberazione

Migliaia di persone si sono ritrovare in piazza Loggia per festeggiare il settantanovesimo Anniversario della Liberazione. Una piazza colorata con centinaia di bandiere, che ha accolto a metà della cerimonia, anche un grande vessillo della Palestina, portato da una ventina di persone staccatesi dal corteo che nel pomeriggio ha sfilato per le vie del Carmine per protestare contro la guerra a Gaza.

Il pomeriggio si è aperto con il concerto della Banda Cittadina, in piazza Loggia, poi la deposizione delle corone alle lapidi di Palazzo Loggia, alla stele che ricorda le vittime della Strage e alla lapide ai caduti della città di Brescia per la libertà in largo Formentone.

Sul palco delle autorità diversi sindaci e rappresentanti della Provincia e della Regione Lombardia, insieme ai due ragazzi scelti per le orazioni ufficiali: Marta Cremaschi e Christian Zoppini, delle Fiamme Verdi.

Gli interventi

«La guerra di Liberazione ci consegna il rifiuto per l’indifferenza», ha detto Marta, che ha attaccato «quel ministro della Repubblica che in televisione è riuscito a dire che la parola “antifascismo” è divisiva». Si è scagliata contro la retorica guerrafondaia e lo smantellamento dello stato sociale e citato Sandro Pertini: «Il fascismo non è un’opinione, è un reato».

Di «nuovo menefreghismo» ha invece parlato Christian Zoppini, «da contrastare con ogni mezzo» e di pace, «un diritto di ogni individuo e di ogni comunità. Un bisogno impellente».

La sindaca

Anche la sindaca, Laura Castelletti, ha citato Sandro Pertini: «Alla più perfetta delle dittature - ha detto - preferisco la più imperfetta delle democrazie», e ricordato quanto sia «fragile la democrazia, un bene prezioso da difendere quotidianamente. La libertà - ha concluso - non è un dono, ma una conquista».

La giornata di festa si è aperta, in mattinata, con la messa e la deposizione delle corone al Sacrario dei Partigiani al cimitero Vantiniano.