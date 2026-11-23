Isabella d’Ansembourg ha vissuto tante vite e in tanti luoghi; si è fermata là dove affondano le radici che, guarda caso, sono un potpourri (termine non scelto a caso) di tradizioni, provenienze ed esperienze. Oggi vive tra il centro storico e Nigoline di Corte Franca e ha fatto dei fiori, della composizione e della decorazione floreale – e dell’insegnamento di queste tecniche – un lavoro.
Nata in Olanda da padre olandese, con una mamma tedesca-libanese, e una mamma bresciana, con ascendenze campane di Anacapri e Caserta, nell’albero genealogico ha anche una trisavola inglese che, col gusto d’Oltremanica ottocentesco, rivoluzionò il giardino di Palazzo Monti della Corte in Franciacorta. A completare il quadro, oltre a ciò che si apprende per osmosi in casa, ci sono le esperienze personali, come gli studi di architettura a Losanna e il teatro, e le inclinazioni personali.
Isabella, quanto hanno contato le radici?
Tutte le donne della famiglia avevano una sensibilità estetica spiccata (racconta con una voce calma e calda piena di fascino, ndr). Ricordo la nonna Myri che nel Limburgo coltivava rose, dalie e zinnie per le composizioni di casa e aveva in cantina una stanza dedicata solo ai fiori recisi. Mi ha mostrato come tagliare gli steli, come martellare i rami perché potessero bere e durare più a lungo, come scegliere vasi e fare centrotavola. E poi c’è mia zia che in Toscana tagliava i bambù e li metteva nei mattoni forati per creare degli archi all’ingresso di casa. Erano di una bellezza infinita.
Come torna agli insegnamenti della nonna?
Dopo il liceo in città e l’esperienza a Losanna torno a Brescia, ma il lavoro in ufficio non faceva per me. La parte manuale era dimenticata. Poi ho aiutato la fiorista che si è occupata delle decorazioni floreali del matrimonio di mia sorella che mi dimostrò il suo apprezzamento notando «la bella mano e l’occhio per le composizioni» e così ho deciso di iscrivermi ad un corso di composizione floreale del Garden club di Brescia. Perché un corso se sapeva come muoversi? Mi servivano le regole per poi poterle rompere.
E poi?
Comincio a fare questo lavoro aiutando il fiorista di piazza mercato, Luca, facendo 7-19 all’aperto, col sole o la pioggia. E così ho imparato anche a fare i bouquet che non realizzavo mai per casa. Poi è arrivato il negozio in via Trieste: prima la vetrina di un’amica, Licia, poi l’allestimento della via dal Gambara a piazzale Arnaldo e, quindi, un tavolo all’interno del negozio. Attirai l’attenzione e durò 10 anni, fu così che iniziai ad occuparmi anche di eventi e matrimoni.
E poi l’ultimo salto...
Tre anni fa mi ha tentata la stalla della casa di Nigoline che era abbandonata e nacque «Bloem» (ovviamente in olandese, lo stesso nome del suo Jack Russel, ndr). Ordinai 700 bulbi che mi sembravano tantissimi, ma non lo erano, e mi appassionai alle dalie. Ora lì ho un ufficio, la cantina e le stalle per i fiori, il laboratorio e i corsi e un orto di fiori e verdure.
Usa anche le verdure per le composizioni?
Tutto, ha presente la bellezza del carciofo quando si apre? Uso anche le piante spontanee e quelle che per molti sono infestanti perché le erbacce per me non esistono.
Come lavora?
Faccio i bozzetti del progetto ancora a mano, probabilmente me lo porto dagli studi di architettura.
Cosa le piace di questo lavoro?
Fare i matrimoni lo trovo divertente proprio perché mi piace disegnare un progetto e creare una scenografia. E poi questo lavoro dà la possibilità di incontrare tanta gente interessante, tutti quelli che gravitano attorno ai fiori e al giardino credo abbiano una propensione alla condivisione. Quando si parla di verde si abbassano le barriere.
E quando crea?
Mi perdo e guadagno nello scambio: mentre si costruisce una composizione si crea un piccolo mondo e torno bambina, quando sognavano fate e boschi. Quando faccio un evento creo uno spettacolo.
Non è facile partire da zero, quale consiglio dà a chi viene da lei per imparare a fare una composizione?
Premetto che il mio gusto è nordico-scomposto: io lavoro quasi sempre su acqua e con la rete come supporto; poi tolgo il verde che entrerebbe a contatto con l’acqua e farebbe marcire i fiori. Infine consiglio di giocare con le altezze. Per non sbagliare suggerisco di fare macchie di colore, come fossero cespuglietti, non tanti colori e sparsi. Infine bisogna inserire un elemento prepotente, qualcosa che crei tensione, qualcosa di «spettinato». Si può cominciare da una base e aggiungere o, come in un disegno, riempire tutto insieme, è lo stesso. Però bisogna divertirsi e giocare e, come quando si cucina, più lo si fa più ci si affina. Un altro elemento da non trascurare è il verde: i mazzi hanno bisogno di volumi e bisogna ricordarsi che le foglie non sono un riempitivo, penso alle foglie di verdi diversi, lucide, opache e argento. Spesso un cliente chiede un mazzo più classico al fiorista o lo si compone senza guizzo perché c’è la paura di spaventare. In questo credo che l’abitudine italiana di regalare i fiori, ma di non comprarseli per decorare la casa, abbia influenzato il gusto.
I clienti?
Spesso, soprattutto gli sposi, arrivano ubriachi di Pinterest: cerco, rispettando i loro gusti, anche quelli più improntati al minimal, di far loro capire che si può fare una composizione tridimensionale anche se essenziale.
Il verde cosa le dà?
La terra dà un’energia incredibile, non è solo lavorare con le mani e impegnare la testa in un lavoro, parlo proprio di quello che passa dalla terra al corpo.