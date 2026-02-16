Giornale di Brescia
Ongaro, tesserato per il Val Palot e alle Olimpiadi con il Brasile

Fabio Tonesi
Nativo di Clusone, è attivo nei circuiti minori Fis: «Una grande emozione poter rappresentare le origini di mia madre davanti a tutta la mia famiglia»
Giovanni Ongaro in pista - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Ongaro in pista - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La felicità alle Olimpiadi è anche essere il primo degli altri. Un trentunesimo posto in gigante per qualcuno potrebbe essere deludente, per il ventiduenne Giovanni Ongaro è comunque un sogno diventato realtà. Classe 2004, papà di Clusone e mamma brasiliana, è tesserato per il Val Palot e ha avuto la possibilità di gareggiare in gigante con la tuta verdeoro e festeggiare lo storico titolo olimpico conquistato dalla star Lucas Pinheiro Braathen.

Le emozioni

Un sogno, per chi solitamente è abituato a sguazzare nei circuiti minori della Fis. È anche il bello delle Olimpiadi, il cui spirito ci ricorda che a prescindere dalle possibilità la cosa principale rimane partecipare. «Per me è incredibile essere qua, è un’emozione poter rappresentare le origini di mia madre Cleide Souza – ha raccontato al traguardo dopo aver chiuso al 35° posto la prima manche, a circa un secondo dalla qualifica, prima di risalire in 31esima posizione –. Sono felicissimo, anche perché era presente tutta la mia famiglia, è qualcosa di fantastico. Mi sembra anche di aver fatto una buona gara, non sono entrato nei 30, ma mi sono confrontato con i migliori».

Con Franzoni

Il tutto per l’orgoglio anche della sua squadra: «Da cinque anni mi alleno con Silvano Sorio (papà di Daniele, già in Coppa del Mondo; ndr), ora che sono chiusi gli impianti della Val Palot facciamo base a Ponte di Legno. Questa occasione? Nel 2025 mi ero qualificato per il Mondiale di Saalbach, da una settimana sono a Bormio e mi sono goduto il villaggio e le fantastiche piste di Bormio. Ho anche incontrato gli italiani in allenamento, ho visto pure Franzoni e gli ho fatto i complimenti per la straordinaria medaglia d’argento conquistata in discesa».

