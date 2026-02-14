Giornale di Brescia
Olimpiadi, Franzoni 24esimo nello slalom gigante

Fabio Tonesi
Medaglia d'oro a Lucas Pinheiro Braathen, che regala il primo titolo olimpico al Brasile. Ancora d'argento Marco Odermatt a 58 centesimi, bronzo sempre alla svizzera con Loic Meillard a 1''17.Fuori nella seconda manche anche l'altro azzurro Alex Vinatzer
Giovanni Franzoni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Niente rimontona per Giovanni Franzoni. Nel gigante che chiude la sua prima, ottima Olimpiade lo sciatore di Manerba del Garda non va oltre il 24esimo posto risalendo solo due posizioni e finendo a 4''13 da Lucas Pinheiro Braathen.

Dopo il ventiseiesimo tempo nella prima manche l'intenzione era sfruttare una pista più pulita per risalire posizioni. Ma sotto una fitta nevicata nella parte alta e la pioggia al traguardo, la medaglia d'argento in discesa non riesce a concretizzare le proprie intenzioni. Poco male per Franzoni, che lascia Bormio comunque col sorriso dato dal podio di sabato scorso.

«Mi sentivo un po fiacco e prima della seconda manche mi è anche uscita la spalla sinistra, è il segnale che ero veramente arrivato dopo un mese e mezzo intenso, ma sono contentissimo della mia Olimpiade», commenta Franzoni al parterre.

