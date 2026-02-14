Olimpiadi, Franzoni 24esimo nello slalom gigante
Niente rimontona per Giovanni Franzoni. Nel gigante che chiude la sua prima, ottima Olimpiade lo sciatore di Manerba del Garda non va oltre il 24esimo posto risalendo solo due posizioni e finendo a 4''13 da Lucas Pinheiro Braathen.
Dopo il ventiseiesimo tempo nella prima manche l'intenzione era sfruttare una pista più pulita per risalire posizioni. Ma sotto una fitta nevicata nella parte alta e la pioggia al traguardo, la medaglia d'argento in discesa non riesce a concretizzare le proprie intenzioni. Poco male per Franzoni, che lascia Bormio comunque col sorriso dato dal podio di sabato scorso.
«Mi sentivo un po fiacco e prima della seconda manche mi è anche uscita la spalla sinistra, è il segnale che ero veramente arrivato dopo un mese e mezzo intenso, ma sono contentissimo della mia Olimpiade», commenta Franzoni al parterre.
Medaglia d'oro a Lucas Pinheiro Braathen, che regala il primo titolo olimpico al Brasile. Ancora d'argento Marco Odermatt a 58 centesimi, bronzo sempre alla svizzera con Loic Meillard a 1''17.Fuori nella seconda manche anche l'altro azzurro Alex Vinatzer.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.