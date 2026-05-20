Gambara, il ricordo di Anna diventa sostegno alla ricerca oncologica

«L'iniziativa prende vita dall'immediato desiderio della famiglia Sedassari che, circondata dall'affetto degli amici e dei conoscenti della figlia Anna, ha organizzato una raccolta fondi da devolvere ad «Atleti al tuo fianco» perché nel suo nome e nel suo ricordo si potesse sostenere la nostra attività di sensibilizzazione oncologica e di supporto emotivo delle persone che affrontano un percorso oncoematologico», racconta il dottor Alberto Tagliapietra , medico e psiconcologo, responsabile del progetto «Atleti al tuo fianco».

Tre iniziative

I fondi, infatti, provengono dalle offerte che la famiglia Sedassari ha raccolto subito dopo il terribile lutto e questa è una delle destinazioni: «Di comune accordo abbiamo deciso che dovessero essere trasformati da “Atleti al tuo fianco” in tre iniziative indirizzate ad altrettante realtà del territorio: Ail Brescia, Carolina Zani Melanoma Foundation e Associazione Oncologica Bresciana – approfondisce il dottor Tagliapietra –. A metà marzo, dunque, abbiamo concretizzato la prima attività, ufficializzando in presenza dei presidenti di Ail Brescia e di Aob la donazione di una ludoteca per Casa Ail Emilia Lucchini, struttura d'accoglienza per i pazienti oncoematologici e per i loro familiari. In questi giorni, invece, in occasione del mese di maggio dedicato alla prevenzione del Melanoma, abbiamo deciso di sostenere, con una donazione di 2mila euro, i progetti di ricerca della Carolina Zani Melanoma Foundation e, nelle prossime settimane, ci sarà un’ulteriore attività per la qualità della vita dei parenti di chi viene ricoverato, in collaborazione con Associazione Oncologica Bresciana: iniziative che rispecchiano non solo la volontà di Anna, ma anche il suo spirito sensibile votato all'aggregazione, al sollievo dei disagi e alla cura dei più deboli con uno sguardo sempre volto in avanti».