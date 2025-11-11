Giornale di Brescia
Gambara piange Anna Sedassari, morta a soli 28 anni

Umberto Scotuzzi
La giovane si è spenta dopo una malattia affrontata con coraggio. I funerali saranno celebrati mercoledì 12 novembre nella parrocchiale
Anna Sedassari
Anna Sedassari
Ore di dolore e sgomento a Gambara per la scomparsa prematura di Anna Sedassari, 28 anni, deceduta all’alba di ieri dopo una lunga malattia affrontata con coraggio e con l’energia del suo sorriso. La notizia ha scosso profondamente non solo i familiari, ma anche i tanti amici e conoscenti che le erano accanto.

Classe 1997, Anna si era diplomata al liceo artistico Maffeo Olivieri di Brescia, per poi laurearsi in Comunicazione e moda all’Accademia del Lusso. Da tempo lavorava nel settore del marketing, della comunicazione e dei social media, con passione e professionalità, finché la salute glielo ha permesso.

A piangerla sono i genitori Maria Luisa e Mario, il fratello Manuele con Giorgia e la piccola Martina, il fidanzato Lorenzo, Greta con Luca, gli zii e i cugini.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 12 novembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Gambara. Dopo la funzione, la salma sarà accompagnata al cimitero per la sepoltura.

La famiglia Sedassari è molto conosciuta in paese: il padre Mario è impegnato da anni nelle attività del centro giovanile, anche con iniziative teatrali, ed è presidente del Gambara Calcio 025; il fratello Manuele ha avuto incarichi sportivi, tra cui quello nell’Uso Gambara.

Per volontà della stessa Anna, la famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte all’associazione ARenBì onlus, impegnata nel sostegno a bambini e famiglie nei luoghi più poveri del mondo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

