Servizi contro il melanoma, Patrizia Ondelli premiata a Montichiari

Patrizia Ondelli è la vincitrice della terza edizione della Menzione d’Onore dedicata alla memoria di Matteo Brontesi, giovane monteclarense scomparso nel 2017 dopo un'intensa battaglia contro un osteosarcoma.

Patrizia è la mamma di Carolina Zani, che il suo percorso terreno lo concluse poche settimane prima di Matteo, sempre nel 2017, a causa di un melanoma. A lei è intitolata la «Carolina Zani Melanoma Foundation», divenuta in pochi anni un punto di riferimento nazionale nella prevenzione, nei servizi e nella ricerca contro questo tipo di tumore.

Ad assegnarle il riconoscimento è stata una commissione istituita da «Atleti al tuo fianco», progetto di sensibilizzazione oncologica fondato dal dottor Alberto Tagliapietra e patrocinato da aRenBì Onlus.

La cerimonia di consegna si è tenuta nella sala auditorium del Centro Giovanile S. Giovanni Bosco di Montichiari, alla presenza dei genitori di Matteo, Mauro e Ornella, e della sorella Laura. «È un onore ricevere questo riconoscimento, in un luogo in cui ricordo e amore si intrecciano – ha detto commossa Patrizia –. È un premio che ha un valore molto particolare per me, per il modo in cui intreccia le storie di Matteo e Carolina. Lo dedico a entrambi, ma anche alle persone che ci sostengono, e che credono nella nostra missione».